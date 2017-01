Für 800-Jahr-Feier Verein gegründet Der Verein für Kulturraum- und Brauchtumspflege wird sich in Dippoldiswalde um das Jubiläum kümmern – auch online.

Dirk Massi ist der Vorsitzende des neugegründeten Vereins für Kulturraum- und Brauchtumspflege in Dippoldiswalde. Foto: Frank Baldauf © frank baldauf

Am Donnerstagabend haben sich elf Mitglieder in der Reichskrone zusammengefunden, die den „Verein für Kulturraum- und Brauchtumspflege in Dippoldiswalde“ gegründet haben, wie Bernd Wehner informierte. Er ist Mitglied des dreiköpfigen Vorstands. Zum Vorsitzenden haben die Mitglieder Dirk Massi gewählt. Weiter arbeitet im Vorstand Peggy Sturm mit. Erste Aufgabe des Vereins ist die Organisation der 800-Jahr-Feier der Stadt. Dirk Massi betreibt auch die Internetseite dafür. (SZ/fh)

www.800-jahre-dippoldiswalde.de

