Für 75 Tage ins Gefängnis

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Neustadt. In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte, in einen Bürocontainer an der Straße Am Karrenberg in Polenz einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und lösten dabei die Alarmanlage des Objektes aus. Dadurch ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 750 Euro.