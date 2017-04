Für 2 100 Euro Diesel gestohlen Auf einer Baustelle bei Gröditz haben Diebe 1750 Liter Kraftstoff abgezapft. Die Polizei sucht Zeugen.

Rund 1750 Liter Diesel sind in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle an der Ortsverbindungsstraße zwischen Gröditz und Nauwalde gestohlen worden. Laut Polizei brachen die Täter an sieben Baustellenfahrzeugen die Tanks auf und zapften den Kraftstoff ab. Der Wert des Diesels beläuft sich auf rund 2100 Euro. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro beziffert.

Aufgrund der Menge des Kraftstoffes ist zu unterstellen, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug am Ort waren. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf oder im Umfeld der Baustelle beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Riesa oder unter der Rufnummer 0351/4832233 an die Polizeidirektion Dresden. (SZ)

zur Startseite