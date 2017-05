Für 100 Tage hinter Gitter Ein nächtlicher Fahrradausflug durch Seifhennersdorf endet für einen 26-jährigen Tschechen mit einer Festnahme.

Symbolfoto © dpa/dpaweb

Seifhennersdorf. Beamte der Bundespolizei Ebersbach sind am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf einen jungen Mann und seinen Bekannten aufmerksam geworden. Die beiden waren zusammen mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizisten kontrollierten den 26-Jährigen auf der Rumburger Straße und bemerkten, dass ihn die Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl suchte. Der Tscheche war der Polizei bereits wegen mehrerer Diebstähle bekannt. Die erforderliche Geldstrafe von 600 Euro zuzüglich der Kosten des Verfahrens von rund 120 Euro konnte er nicht aufbringen. Daher ging die Reise weiter zur Dienststelle nach Ebersbach und anschließend am Dienstagmorgen nach Görlitz ins Gefängnis. (szo)

zur Startseite