Fünftes Unfallopfer noch in der Klinik Vier Menschen starben bei dem Drama auf der B 6. Von der Überlebenden erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Unfallursache.

Auch ein Rettungshubschrauber war am Sonntag zur Unfallstelle bei Lonnewitz geeilt. © Dirk Hunger

Die 58-jährige Beifahrerin aus dem Auto, das am Sonntag bei Lonnewitz frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammengestoßen war, lebt. Das bestätigte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Zu ihrem Gesundheitszustand konnte er jedoch nichts sagen. Die Oschatzerin war vom Unfallort aus schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Von ihr erhofft sich die Polizei Informationen über den Unfall mit insgesamt vier Toten. „Im Moment wissen wir gar nichts darüber, wie es passiert ist“, erklärte Voigt. Andere Fahrzeuge seien, Stand jetzt, zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe gewesen.

Sonntagmittag war der 61-jährige Fahrer eines Peugeot in Richtung Oschatz aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er sowie seine 53-jährige Beifahrerin starben noch am Unfallort. Beide stammen aus dem Emsland (Niedersachsen). Auch die Mitfahrer der schwer verletzten Oschatzerin starben: der 58-jährige Golf-Fahrer sowie eine 64 Jahre alte Mitfahrerin hinten im Auto. Die drei waren aus ihrem Wohnort Oschatz auf der B 6 in Richtung Riesa unterwegs.

Erster Einsatz des Nachsorgeteams

Die Einsatzkräfte wurden während und nach dem Unfall vom Einsatznachsorgeteam des Landesfeuerwehrverbandes betreut, bestätigte Verbandsvize Frank Reichel. „Das Team besteht erst seit Anfang dieses Jahres. Es ist speziell für die Betreuung der Kameraden zuständig, die vorher mit ihren Eindrücken oft allein geblieben sind. Nun hatte die Gruppe ihren ersten Einsatz.“ Für die Angehörigen sei das Kriseninterventionsteam vor Ort gewesen, erklärte Reichel.

Der letzte tödliche Unfall in der Region hatte sich erst im Februar ereignet: Zwei Mitfahrerinnen (82 und 75 Jahre alt) starben dabei auf der B 169 zwischen Plotitz und Seerhausen. Auch hier war ein entgegenkommendes Auto auf die andere Fahrbahnseite geraten.

