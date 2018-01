Fünfter Wohnblock am Gymnasium wird saniert Der größte Vermieter von Bischofswerda plant mit fast einer Million Euro – und schließt die Modernisierung des Wohngebietes hinter dem Gymnasium ab.

Andreas Wendler ist Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft und Bau GmbH Bischofswerda. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Bischofswerda. Die Wohnungen an der Heinrich-Mann-Straße in Bischofswerda sind gefragt. Die Wohnlage ist ruhig und zentrumsnah; die Wohnungen sind zu großen Teilen saniert. In diesem Jahr wird die Wohnungswirtschaft und Bau GmbH (WuB) auch den letzten von fünf Wohnblocks in diesem Viertel auf Vordermann bringen: Dach, Fassade und Fenster der Häuser 8 bis 12 werden saniert. Außerdem will Bischofswerdas größter Vermieter Balkone anbauen. Das kündigte WuB-Geschäftsführer Andreas Wendler gegenüber der SZ an. Die Erfahrungen zeigen, dass Wohnungen mit Balkon leichter vermietet werden können als ohne.

Von den 24 Wohnungen in den drei Eingängen stehen drei zurzeit leer. Wenn im Mai die Arbeiten beginnen, werden es voraussichtlich fünf sein. Die WuB nutzt den Leerstand während der Bauzeit, um diese Wohnungen auch innen zu modernisieren. Unter anderem Elektrik, Fußböden, Bäder und Türen werden erneuert. Insgesamt plane man für die Außen- und Innensanierung mit Kosten von bis zu einer Million Euro, sagt Andreas Wendler.

Für den städtischen Vermieter ist die Sanierung dieses Wohnblocks gleich hinterm Goethe-Gymnasium die größte Investition dieses Jahres. Innerhalb des Wohnungsbestandes sind jedoch auch Modernisierungen einzelner Wohnungen geplant. Die WuB besitzt rund 1 600 Wohnungen in Bischofswerda und Großdrebnitz.

Das Wohnungswirtschaftsunternehmen besteht in diesem Jahr 60 Jahre. Feiern wird man den „runden“ Geburtstag am 25. Mai – am Vormittag mit geladenen Gästen, am Nachmittag mit einem Mieterfest an der Kamenzer Straße. (SZ)

zur Startseite