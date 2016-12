Fünfter Derbysieg für die Lausitzer Füchse In Crimmitschau sieht Weißwasser schon wie der Sieger aus, muss aber zwischenzeitlichen den Ausgleich hinnehmen.

Hier jubelt Füchse-Verteidiger Elia Ostwald über seinen Treffer zum 1:0, den er mit einem Direktschuss aus spitzem Winkel erzielt hat. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse haben im fünften Sachsenderby der Saison den fünften Sieg herfahren. Allerdings musste diesmal die Verlängerung herhalten, bevor die Füchse mit einem Treffer von Kapitän André Mücke die eigenen Fans im Crimmitschauer Sahnpark jubeln ließ. Eigentlich waren die zwei Punkte einer zu wenig.

Die Lausitzer Füchse begannen in Crimmitschau mit dem Selbstbewusstsein, alle vier Sachsenderby der bisherigen Saison gegen Crimmitschau und Dresden gewonnen zu haben. Die Gastgeber, die in diesem Spiel noch auf ihre Neuverpflichtung, den finnischen Angreifer Niclas Lucenius, verzichteten, versuchten sich auch sofort offensiv. Lee verbuchte nach wenigen Sekunden die erste gefährliche Aktion für die Gastgeber. Mücke hatte im Gegenzug eine Schusschance für die Füchse. Nach vier Minuten deutete Hauptschiedsrichter Müns das erste Mal an, wie tief er die Latte für Strafzeiten legte. Hayes musste runter, aber die Eispiraten konnten mit der Überzahl wenig anfangen. Nach und nach übernahmen die Füchse das Kommando auf dem Eis, holten sich mit ihrem aggressiven Forechecking immer wieder den Puck von den Gästen, hielten auch den Druck vor dem Tor hoch und kamen immer wieder zu Schüssen, die zunächst aber das Tor verfehlten oder eine Beute von Torwart Nie wurden. Auf der anderen Seite war Torwart Franzreb deutlich weniger beschäftigt. Nach einer kleinlichen Strafe gegen Ex-Fuchs Pozivil gingen die Füchse in Führung. Zunächst verfehlte Ostwald zwar das Tor und scheiterte Swinnen aus Nahdistanz am Torwart, aber dann legte Svoboda vor dem Tor quer auf Ostwald, der aus spitzem Winkel sofort abzog. Der Puck schlug schneller ein als Torwart Nie die Ecke wechseln konnte. Mit der verdienten Führung und einer weiteren Überzahl ging es in die erste Drittelpause.

Die Überzahl zu Beginn des Drittels brachte den Füchsen außer einigen gefährlichen Schüssen, aber als die Crimmitschauer einen Wechselfehler begingen und mit einer Unterzahl bestraft wurden, nutzte das Sean Fischer zum 0:2. Er lief unbedrängt aus der Ecke an den kurzen Pfosten und brachte die Scheibe irgendwie an Nie vorbei ins Tor – ein Torwartfehler (26.). Die Füchse blieben danach optisch überlegen, auch wenn die Gastgeber jetzt dem Tor auch mal näher kamen. Glück hatten die Füchse, als Bohac einen Puck von der Linie kratzte, so zeigte es der Videobeweis (30.). Dann aber musste Götz aus unerfindlichen Gründen auf die Strafbank, Walsh brachte die Scheibe vors Füchse-Tor, Lee fälschte ab und es stand nur noch 1:2 (34.). Der Schiedsrichter blieb seiner kleinlichen Linie treu und schickte wenig später den nächsten Crimmitschauer auf die Strafbank. Parkkonen spielte diesmal die Scheibe von der Blauen Linie diagonal zu Topscorer Swinnen, der mit seinem Direktschuss genau ins Dreiangel des kurzen Ecks traf. Mit einem 1:3 für die Füchse ging es ins Schlussdrittel.

Zu Beginn des Schlussdrittels vergab Hayes bei einer 2:1-Situation die Chance zur Vorentscheidung, gaben dann aber binnen 27 Sekunden den Vorsprung her. Erst verwandelte Pinizzotto nach einem Solo durch drei Spieler mit der Rückhand zum 2:3, und dann war Ciernik nach einem langen Pass von Pozivil durch und spielte auch Torwart Franzreb aus – 3:3 (46.). Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nahm eine Auszeit. Die half erst einmal, die Füchse spielten wieder kontrollierter und kamen zu weiteren Schusschancen. Die Füchse rannten an, es wirkte fast wie ein Spiel auf ein Tor mit vielen Schüssen der Füchse. Die beste Chance zum Siegtreffer hatten aber die Gastgeber, als Keil nach einem langen Pass völlig allein auf Franzreb zulaufen konnte, aber der hielt. Zwei Minuten vor Schluss nahm Schmidt noch eine dumme Strafe, aber die Crimmitschauer konnten mit der Überzahl nichts anfangen.

In der Verlängerung sorgte dann der Kapitän für die Entscheidung. Svoboda setzte sich hinter dem Tor durch, legte zurück und Mücke hämmerte den Puck aus sechs Metern ins Tor. Am Ende war es, gemessen an den Spielanteilen, sogar ein verschenkter Punkt der Füchse.

Statistik

ETC Crimmitschau – Lausitzer Füchse 3:4 n. V. (0:1, 1:1, 2:1)

0:1 Elia Ostwald 17:45 (Überzahl, Assist: Svoboda)

0:2 Sean Fischer 25:44 (Überzahl, ohne Assist)

1:2 Mark Lee 33:14 (Überzahl, Walsh, Schietzold)

1:3 Dennis Swinnen 39:23 (Überzahl, Parkkonen)

2:3 Jason Pinizzotto 45:30 (Hoeffel, Schietzold)

3:3 Ivan Ciernik 45:57 (Pozivil)

3:4 André Mücke 61:51 (Palka, Svoboda)

ETC Crimmitschau

Tor: Nie

Verteidigung: Pozivil, Schietzold, Olleff, Körner, Halbauer, Pyka, Tramm

Sturm: Hoeffel, Gollenbeck, Keil, Guts, Lee, Ciernik, Pohl, Pinizzotto, Walsh, Bartek

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Kubail – Hoffmann

Schiedsrichter: Cori Müns

Strafen: Crimmitschau 14, Weißwasser 8 + 10 (Heyer)

Zuschauer: 2 498

zur Startseite