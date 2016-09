Fünfmal durch die Wüste Der unbekannte Slowene Aleksander Ceferin ist Uefa-Chef – ein bemerkenswerter Aufstieg.

Seltener Anblick: Alexander Ceferin lächelt. © dpa

Er hat schon hitzigere Herausforderungen gemeistert als die Präsidentschaft bei der Europäischen Fußball-Union. „Ja, es stimmt. Viermal mit dem Auto, einmal mit dem Motorrad“, sagt Aleksander Ceferin, als er einen der wenigen Einblicke in sein Privatleben gibt. Fünfmal raste der 48-Jährige durch die Sahara, bei der letzten Wüsten-Tour mit der Tochter – da ist der oberste Job im Funktionärsdickicht ja ein Klacks.

Noch vor ein paar Monaten hätte kaum jemand den Namen des Juristen aus Ljubljana genannt, als es darum ging, wer die Uefa nach dem Skandal um Michel Platini weiterführen könnte. Der schneidige Funktionär, der zunächst bis 2019 im Amt bleibt, hielt sich mit Ausführungen über seinen Werdegang zurück. „Ich glaube, der Zeitpunkt war der richtige. Man wollte den Wandel und ein neues Gesicht“, sagte der Vater von drei Kindern, der seit 2011 als Präsident des slowenischen Verbandes im internationalen Fußball-Geflecht mitwirkt.

Ceferin, der stets elegant gekleidet ist und selten lächelt, spricht fünf Sprachen fließend. In seiner Heimatstadt studierte der Slowene Jura, bevor er in die Anwaltskanzlei der Familie einstieg und diese schließlich übernahm. Und im Fußball? Einige Monate im Vorstand eines Futsal-Klubs stehen in seiner Vita. Dazu saß Ceferin im Exekutivkomitee eines Amateurvereins. Bei NK Olimpija Ljubljana war er bis 2011 Mitglied. Dennoch hatte der Quereinsteiger bereits früh den Kontakt in die Welt, in der er jetzt im Blickpunkt steht. Als Anwalt vertrat Ceferin Athleten und Sportklubs und fand Gefallen an der anderen Seite. Sportfan ist er schon immer gewesen, spielt Fußball und Futsal, manchmal Basketball. Im Karate trägt Ceferin den schwarzen Gürtel.

Durchsetzungsvermögen muss er in den nächsten Wochen wohl noch oft zeigen. Gerüchte begleiteten schon seinen Wahlkampf. Wenn einer so schnell so viele Unterstützer sammeln kann, dürfen durchaus Fragen nach der Art und Weise laut werden. Ceferin wehrt alles ab. Weltverbands-Präsident Gianni Infantino, mit dessen neuem Compliance-Chef Tomaz Vesel Ceferin studierte, kenne er nur von seiner Arbeit als Verbandsboss. „Alles andere“, die vermeintliche Lobbyarbeit des Schweizers für den Slowenen, „da haben die Medien und andere sich einiges einfallen lassen und erfunden“, sagte Ceferin.

Seine ersten Amtshandlungen waren am Donnerstag alles andere als revolutionär. Er schlug Theodore Theodorakis als Generalsekretär vor. Das Exekutivkomitee berief den Griechen. Außerdem vergab es das Finale der Champions League am 26. Mai 2018 nach Kiew. (sid)

