Fünfjährige Trennung kann der Liebe nichts anhaben Inge und Horst Batschon aus Reichwalde haben am Mittwoch Diamantene Hochzeit gefeiert. Ihr Liebe wurde mehr als einmal auf eine Probe gestellt.

Es war zu Beginn der 1950-er Jahre, da lernten sich die damals 17-jährige Inge und der gleichaltrige Horst Batschon in ihrer Freizeit, die sie mit anderen Jugendlichen in Reichwalde verbrachten, kennen. Inge wurde in Kreba-Neudorf geboren und hat hier ihre Kindheit verlebt. Sie arbeitete zu dieser Zeit bei einem Onkel in Reichwalde. Horst war auf dem elterlichen Hof in Reichwalde-Ziegelei aufgewachsen und hatte eine Lehre als Maurer in Weißwasser begonnen. Bei beiden jungen Leuten funkte es auch gleich und so wurden sie ein Liebespaar. Ihre Liebe wurde jedoch schon ein Jahr später auf eine Probe gestellt. Inge nahm 1952 eine Arbeit auf einem Bauernhof im Oberland in Niedergurig auf. Doch das war für Horst kein Hindernis. Er besuchte seine Inge fast jedes Wochenende mit dem Fahrrad. Diese nahm später eine Arbeit bei der Reichsbahn-Bauunion auf. Horst besuchte sie an ihren Montageorten. Dann endlich, nach fast fünf Jahren, läuteten am 10. Mai 1957 die Hochzeitsglocken in der Kirche in Reichwalde. Vor Pfarrer Stramke gaben sich beide das Ja-Wort – ein Versprechen, das in guten wie in weniger guten Zeiten hielt und heute noch hält.

In den ersten Ehejahren lebte das frisch vermählte Paar auf dem elterlichen Hof von Horst, auf dem auch Inge kräftig mit anpackte. Horst war weiterhin im Hoch- und Glasbau in Weißwasser als Mauer beschäftigt. Ein Jahr nach der Eheschließung meldete sich mit Tochter Gudrun der erste Nachwuchs an. In den weiteren Jahren kamen die Brüder Peter und Steffen in die Familie. Dadurch wurde die Wohnung auf dem Hof in Reichwalde-Ziegelei doch zu klein. So baute Familienvater Horst 1968 für die Familie ein Eigenheim in Reichwalde auf der Rosengasse, in dem das Ehepaar am Mittwoch seine diamantete Hochzeit feierte. Der Bau des Hauses gelang damals sogar ohne jeglichen Kredit. Nach dem Umzug ins neue Heim nahm Inge eine Arbeit als Köchin auf und ging dieser bis 1990 nach. Horst machte sich 1990 als Handwerker im Baugewerbe selbständig. Diese Arbeit macht er bis zu seiner Rente. So hinterließ er als Maurer in fast allen Reichwalder Häusern seine Spuren.

Heute sind beide im Rentenalter und haben mehr Zeit für die Gärtnerei – ein gemeinsames Hobby, das sie schon seit dem Einzug ins eigene Haus mit viel Engagement betreiben. Zu DDR -Zeiten lieferten sie sogar Gemüse an den Reichwalder Konsum. Das ist nun schon lange Vergangenheit, aber dennoch hält der Garten mit dem großen Gewächshaus sie noch fit. Zudem beteiligt sich Inge in der Seniorensportgruppe. Die Nachbarn in der Rossengasse loben ihre Hilfsbereitschaft.

Inge und Horst Batschon haben heute drei Kinder, sieben Enkel und acht Urenkel. Für die Zukunft wünscht sich das diamantene Ehepaar, dass es ihren Kindern und Familien gut geht und dass sie noch viele gemeinsame Jahre bei guter Gesundheit erleben können.

