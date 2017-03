Fünfhundert Gäste zum Fünfzigsten Der Carnevalsverein Missnia feiert ein halbes Jahrhundert seines Bestehens im Exil, dafür aber umso kräftiger.

Händedrücken, Schulterklopfen, Küsschen. Man kennt sich. Das Missnia-Prinzenpaar nimmt die Gratulation zum 50. Gründungstag des Carnevalsvereins entgegen. © Arvid Müller

Der Hambi ist tot. Es lebe der Hambi. Dort hat alles angefangen mit dem Meißner Carnevalsverein Missnia vor fünf Jahrzehnten. An diesem Abend soll das Jubiläum mit einer großen Fete gewürdigt werden, mangels einer geeigneten Räumlichkeit in Meißen allerdings im Zentralgasthof Weinböhla. Dass die Kreisstadt nun bald in Cölln einen klimatisierten Saal für die Kreisräte erhalten soll, sie aber ins Exil ausweichen müssen, stößt vielen Meißner Narren und ihren Gästen bitter auf. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aus dem Fond eines dunklen Wagens steigt eine Prinzessin in glänzend pinkem Kleid. Ihr Begleiter trägt ein knappes Mäntelchen, Schärpe und Zepter. Im normalen Leben mag er vielleicht Versicherungsvertreter sein und seine Frau im Rathaus arbeiten, heute sind sie Prinz und Prinzessin. Selbst wenn der Aschermittwoch bereits Geschichte ist, zum 50. Gründungstag darf eine Ausnahme gemacht werden.

Am Einlass thronen die Aktivposten Uwe Reichel, Martin Bahrmann und Gerd Wegner. 500 Gäste werden sie im Laufe des Abends begrüßen, 32 Vereine zählen. Reisen macht durstig. Wer auf der Liste abgehakt ist, wird umgehend versorgt. Am Tresen im Foyer zapft ein Olympiasieger Schwerter-Pils. Ex-Bobfahrer Harald Czudaj ist dem Carneval eng verbunden.

Der Saal des Zentralgasthofs füllt sich. Zentraler-Chefin Christina Wolf sieht es mit Wohlgefallen. Wie wird es am Montag beim Konzert mit dem Thomas-Stelzer-Trio aussehen? Die Musiker von Retroskop geben eine erste Probe ihres Könnens. Eine Damen-Clique, die offenbar aus den Goldenen Zwanzigern eine Zeitreise nach Weinböhla unternommen hat, wird mit einem schmissigen Charleston beglückt. Da zucken die Beine und wippen die eleganten Zigarettenspitzen in den behandschuhten Händen. Wo bleiben die Kavaliere, um die roten Federboas und schwarzen Röckchen zum Schwingen zu bringen?

Die Herren stehen an, um ihre Glückwünsche zu überbringen. Die Geschenke sehen aus wie Präsentkörbe aus dem Delikat. In der Bar laden Ihre Lieblichkeit Maria I. und Prinz Rico I. zur Audienz. Im Hintergrund organisiert die Grande Dame des Meißner Carnevals Hannelore Rolle. Die dem Prinzenpaar überreichten Rotkäppchen-Flaschen sollten genügen, um die Saure-Gurken-Zeit bis zum 11. 11. dieses Jahres zu überbrücken. Händedrücken, Schulterklopfen, Küsschen. Man kennt sich. Viele der Herren sind im Dienste des Humors ergraut. Im richtigen Leben mögen sie Kfz-Monteure oder Rentner sein, hier tragen sie einen roten oder grünen Smoking mit Epauletten und blinkenden Orden auf dem Revers. Kleider machen Leute. Die hochoffizielle Garderobe animiert zu herrschaftlichem Benehmen.

Drinnen im Saal haben die Vereine mittlerweile ihre Reviere, sprich Tische, abgesteckt. Weixdorf, Radeburg, Niederau – jede Tafel trägt eine andere Farbe. Ein bisschen erinnert das an ein Gelage im großen Saal von Ritter Runkels Burg Rübenstein. Mosaik-Erfinder Hannes Hegen hätte seine helle Freude an dem bunten Bild. Die Lautstärke erreicht einen Pegel, bei dem die Gäste schreien müssen, um sich zu verständigen. Zweimal Andreas sorgen für Ruhe. Missnia-Chef Krause und die graue Eminenz Weidmann entern die Bühne. Letzter ist gut bei Stimme. „Vivat, vivat Missnia“, schallt es durch den Saal. Und das ist erst der Anfang.

