Fünf verschiedene Ladendiebe im gleichen Zittauer Markt

Symbolbild: Am Montag waren mehrere Ladendiebe an der Zittauer Hochwaldstraße unterwegs. © dpa

Zittau. Ein Verbrauchermarkt an der Hochwaldstraße in Zittau ist bei Ladendieben offenbar ausgesprochen beliebt. Das geht aus einer Veröffentlichung der Polizeidirektion Görlitz hervor. Wie Pressesprecher Thomas Knaup mitteilte, haben Zeugen in dem Geschäft am Montag sage und schreibe fünf Ladendiebe gestellt.

Zunächst waren ihnen zwei Frauen aufgefallen. Die mutmaßlichen Täterinnen im Alter von 39 und 41 Jahren hatten am Montagvormittag Schuhe, Kosmetika, alkoholische Getränke und Drogerieartikel im Wert von rund 250 Euro gestohlen.

In einem weiteren Fall stahl ein 52-jähriger Tatverdächtiger einem Kunden eine Geldbörse. Wie die Polizei informierte, erhielt der 30-jährige Geschädigte sein Eigentum wenig später von einer alarmierten Streife zurück. Zur Herkunft der beiden Frauen und des Mannes konnte die Polizei auf SZ-Nachfrage am Dienstag keine Angaben machen.

Bei den 31 und 34 Jahre alten Männern, die einem Zeugen gegen 16.45 Uhr in dem nicht näher benannten Markt auffielen, handelte es sich nach Polizeiangaben um Georgier. Die zwei Männer entfernten demnach von mehreren Bekleidungsstücken die Sicherungsetiketten und deponierten die Textilien zusammen mit einigen elektrischen Werkzeugen in dem Geschäft – „offenbar um die Beute zu einem späteren Zeitpunkt mitzunehmen“, wie Polizeisprecher Thomas Knaup berichtete. In allen Fällen führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. (szo)

