UPDATE Fünf Verletzte nach Hausbrand In einem Mehrfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache könnte eine brennende Zigarette gewesen sein.

© Symbolfoto: dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Pfarrgasse in Meißen sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer ist am späten Montagabend in dem Gebäude ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Wohnungsinhaber (62) sowie weitere Anwohner mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden fünf Personen, darunter auch ein Feuerwehrmann sowie zwei Polizisten, wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte gelöscht werden. Abschließende Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 62-jährigen Wohnungsinhaber wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Zigarette den Brand ausgelöst haben. (szo)

