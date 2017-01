Fünf Verletzte bei Unfall auf B 169 Zwischen Riesa und Döbeln stießen am Neujahrstag und Seat und ein Skoda zusammen. Eine Siebenjährige sowie vier Erwachsene wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Eine Siebenjährige sowie vier Erwachsene wurden am Neujahrstag bei einem Verkehrsunfall auf der B 169 zum Teil schwer verletzt. Kurz nach 13 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Seat die Bundesstraße aus Riesa kommend in Richtung Döbeln. In der Ortslage Zschaitz wollte er nach links in die Straße Am Wolfsgut abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem auf der B 169 entgegenkommenden Skoda, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Die Kollision war so heftig, dass beide Autos von der Straße geschleudert wurden. Die siebenjährige Beifahrerin im Seat sowie ein 19 Jahre alter Insasse des Skoda wurden schwer verletzt. Die beiden Autofahrer sowie ein weiterer Insasse im Skoda trugen leichte Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Crash nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10 000 Euro. (DA)

zur Startseite