Fünf Verletzte bei Auffahrunfall In Kesselsdorf muss eine VW-Fahrerin an einer roten Ampel stoppen. Dann kracht es.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dieser Renault krachte an einer Ampelkreuzung in den VW. © Roland Halkasch Dieser Renault krachte an einer Ampelkreuzung in den VW.

Bei der Kollision wurden fünf Personen verletzt.

Am Sonnabendnachmittag passierte gegen 15.30 Uhr auf der B 173 in Kesselsdorf ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Touran war in Richtung Dresden unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie an einer roten Ampel der Kreuzung Unkersdorfer Straße an. Der Fahrer eines folgenden Renault Scenic übersah dies offenbar, konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem VW ins Heck. Der Renaultfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die vier Insassen des VW, darunter mindestens ein Kind wurden ebenfalls verletzt. Alle fünf Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt weiterhin zur Unfallursache.

zur Startseite