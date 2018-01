Hallenfußball Fünf Treffer in der alten Heimat Radebeul und Weinböhla starten in Weixdorf ins neue Jahr, ohne sich vorn platzieren zu können.

Robert Lauterbach fühlte sich bei seiner „Rückkehr“ nach Weixdorf offensichtlich sehr wohl und schoss fünf Tore für den Radebeuler BC. © Steve Maschik

Landkreis. Landesligist Radebeuler BC sowie Landesklasse-Aufsteiger TuS Weinböhla starteten am Sonnabend mit der Teilnahme am traditionellen Weixdorfer Hallencup ins neue Jahr. Beide Teams hatten aber mit dem Ausgang des Turniers wenig zu tun. Der RBC belegte nach einem 4:2-Sieg über die A-Jugend des SC Borea Dresden den fünften Platz, Weinböhla siegte im Spiel um Platz sieben gegen den SV Pesterwitz mit 5:1. Die SG Weixdorf verteidigte den Titel mit einem 3:2 nach Neunmeterschießen über den BSC Freiberg. Platz drei ging an den brandenburgischen Landesligisten VfB Hohenleipisch nach einem 6:5-Sieg über den FV 06 Laubegast.

Gleich im ersten Spiel der Vorrunde kam es zum Aufeinandertreffen des Radebeuler BC und TuS Weinböhla. Robert Lauterbach, einst für Weixdorf und Laubegast aktiv, brachte die Karl-May-Städter in Führung. Moritz Heidenblut und Robert Klix drehten den Spieß zu einem 2:1-Sieg der Weinböhlaer um. Es blieb allerdings der einzige Erfolg in der Vorrunde. Gegen Hohenleipisch hieß es am Ende 1:2 - Florian Lützner traf zwischenzeitlich zum Einstand. In der Schlussminute fiel der Siegtreffer der Hohenleipischer durch Carsten Gärtner. Gegen Laubegast gab es gar ein deutliches 1:4. Andre Csobot (2), Philipp Wappler und Tom Kassner waren die Schützen für das Dresdner Landesklasse-Team. Kevin Wilde blieb nur der Ehrentreffer für die TuS.

Die Radebeuler machten es dagegen besser – gegen Laubegast traf Lauterbach dreifach und hatte damit maßgeblichen Anteil am 5:3-Sieg. Felix Graage zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Gegen Hohenleipisch kassierte der RBC aber zwei Treffer innerhalb einer Minute und unterlag mit 0:2. Im Spiel um Platz fünf ließen dann die Radebeuler nichts anbrennen. Trotz Zwei-Minuten-Strafe für Benno Töppel gab es einen 4:2-Erfolg. Lauterbach, Graage sowie Töppel im Doppelpack trugen sich in die Statistik ein. Lauterbach belegte mit seinen fünf Toren den dritten Platz in der Schützenliste hinter Wappler (8) und Tom Richter aus Hohenleipisch (6). „Es war schön, wieder mal in der alten Heimat zu sein. Man hat viele Bekannte wiedergetroffen. Ein tolles Turnier auf hohem Niveau“, sagte der Ex-Weixdorfer. Beim 5:1 gegen Pesterwitz in der Partie um Platz sieben waren Lützner (2), Heidenblut, Kevin Wilde sowie Maximilian Berndt für Weinböhla erfolgreich.

Vor rund 160 Zuschauern sicherte sich die SG Kreinitz den Titelgewinn beim Nünchritzer Wackercup. Im Finale gegen Stahl Riesa 2. konnte ein 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg umgewandelt werden. Die dritte Mannschaft des Großenhainer FV kam auf Rang drei, gefolgt von der SG Canitz, Gastgeber Wacker Nünchritz und Einheit Glaubitz. Als bester Spieler des Turniers wurde der Canitzer David Valz geehrt, bester Tormann wurde Franz Seidel aus Glaubitz. Die Torjägerkrone teilten sich Martin Kleinert (Glaubitz), Andre Berndt (Gröditz 2.) und Daniel Baum aus Nünchritz.

Der Coswiger FV kam beim EPM-Hallencup in Frankenberg dank eines 5:4 im Neunmeterschießen gegen den SV Oberschöna auf den siebenten Platz im Endklassement. Die zweite Mannschaft des Radebeuler BC belegte in der Gruppe A der Vorrunde zu den Dresdner Hallenmasters den fünften Platz. Gegen die SG Dölzschen gab es beim 3:0 den einzigen Sieg.

