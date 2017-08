Fünf Tore bis zum Pausenpfiff

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Zu einem ungefährdeten und hochverdienten 7:0 (5:0)-Sieg kam der Radeberger SV am dritten Spieltag der Stadtoberliga gegen den FV 06 Laubegast II. Bereits zur Halbzeitpause war die Partie entschieden, die am Tabellenende liegenden Gäste hatten keine einzige Tormöglichkeit. Felix Claus traf dagegen bei den Bierstädtern gleich dreifach (21., 26., 42.). Mark Abdin mit seinem fünften Saisontor (38.) sowie Mike Hirsch (44.) sorgten für klare Verhältnisse.

In der zweiten Hälfte legten Lars Keller (66.) und Tim Walter (89.) noch nach. Einziger Wermutstropfen bei den Hausherren: Marco Widtmann musste schon in der vierten Minute mit einer Zerrung den Platz verlassen. „Er hat lange pausieren müssen, da kann man muskuläre Probleme bekommen“, sagte sein Trainer Markus Seidel. Ansonsten hatte der Coach an der Vorstellung seiner Mannschaft nichts auszusetzen.

„Das gegnerische Team bestand fast ausschließlich aus Spielern der A-Jugend. Sehr anerkennenswert, dass sie stets versucht haben zu spielen und nicht den Ball nur nach vorn geschlagen haben. Natürlich fehlte ihnen noch die Zweikampfhärte und das Durchsetzungsvermögen“, lobte Seidel die Laubegaster. Im Sommer hatte sich die dritte Garnitur der Dresdner aufgelöst. Zahlreiche Spieler aus allen drei Teams hatten den Verein verlassen. (jj)

Radeberg spielte mit: Zschieck - Günther, Keller, Palme (54. Haubold), Gierich, Abdin (54. Schellenberg), Widtmann (4. Richter), Claus, Hirsch, Schöne und Walter.

zur Startseite