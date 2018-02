Fünf Stunden Erörterung zu Chemiefabrik Das Pirnaer Unternehmen Schill & Seilacher möchte an seinem Standort wieder eine Produktionsanlage aufbauen. Dazu gab es nun einen zweiten Erörterungstermin.

© Marko Förster

Pirna. Ein zweiter öffentlicher Erörterungstermin zum Neubau einer Chemieanlage in Pirna-Neundorf dauerte am Montag knapp fünf Stunden. Das Unternehmen Schill & Seilacher möchte an seinem Standort eine Produktionsanlage in neuer Form wieder aufbauen, die bei einer Havarie 2014 explodiert war. Das Genehmigungsverfahren dazu läuft beim Landratsamt. Bei dem Erörterungstermin wurden Einwendungen von Anwohnern besprochen. Ein erster Termin hatte bereits im November stattgefunden. Nun muss das Landratsamt entscheiden, ob und in welcher Form es die Anlage genehmigt. (SZ)

