Fünf Spatenstiche für Touristen In Jonsdorf wird das nächste Stück der Großschönauer Straße saniert. Der Kreis-Baudezernent wird sich daran lange erinnern.

Landrat Bernd Lange, Kreis-Dezernent Werner Genau, Jonsdorfs Bürgermeister Christoph Kunze, Osteg-Chef Frank Scholze und Kreis-Bauamtsleiter Dieter Peschel (von links) haben am Mittwoch in Jonsdorf den offiziellen Baustart für den nächsten Abschnitt bei der Sanierung der Großschönauer Straße gegeben. Foto: Thomas Eichler © thomas eichler

Fünf Männer, fünf Spaten. Das braucht es zum Start für den Weiterbau an der Großschönauer Straße, der am Mittwoch kurz vor Mittag am Hotel „Gondelfahrt“ in Jonsdorf gegeben wurde. Bei frostigen Temperaturen haben Landrat Bernd Lange (CDU), Kreis-Dezernent Werner Genau, Jonsdorfs Bürgermeister Christoph Kunze (Freie Wähler), Frank Scholze, Chef der ausführenden Baufirma Osteg, und Kreis-Bauamtsleiter Dieter Peschel aber nur wenig Erde bewegt, bevor sie sich ins warme Innere des nahen Hotels zurückzogen. Doch der Termin war sowieso nur symbolischer Art: Schließlich arbeiten die Bauleute bereits auf der Großschönauer Straße. Ein erhöhtes Aufkommen an Baulastern, die seit Dienstag dieser Woche durch Jonsdorf fahren, ist ein sicheres Zeichen dafür.

Bei der Sanierung der Großschönauer Straße wird der nächste Abschnitt in Angriff genommen, nachdem der erste fertiggestellte Bauabschnitt am Ortsausgang in Richtung Großschönau bereits im Mai 2015 übergeben wurde. Weil es jedoch Verzögerungen bei der Abrechnung dieses ersten Bauabschnitts gab, kann der nächste Bauabschnitt 1.2 erst jetzt angegangen werden. Die Verzögerung hat aber auch eine gute Seite, denn dem Landkreis ist es gelungen, beim Freistaat Sachsen eine höhere Förderung für den jetzigen Bauabschnitt an der Kreisstraße herauszuholen, wie Landrat Bernd Lange beim offiziellen Spatenstich am Mittwoch betonte. „Wir konnten den Fördermittelgeber davon überzeugen, wie wichtig die Straße für den Tourismus in der Region ist. Für die höhere Förderung sind wir sehr dankbar“, erklärte Lange. Dadurch muss der Landkreis nun nur noch 270 000 Euro von der Gesamtsumme, die bei 2,73 Millionen Euro für den Bauabschnitt liegt, tragen.

Beteiligt an dem Bauvorhaben sind neben dem Landkreis auch die Gemeinde, die für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung verantwortlich ist, sowie die Medienträger Enso, Sowag und die Telekom. Ziel der Baumaßnahme ist die verbesserte Anbindung von Tourismus und Gewerbebetrieben. Vor allem für die touristischen Unternehmen in Jonsdorf, aber auch für die betroffenen Anwohner sollen die Bauarbeiten in den nächsten etwa eineinhalb Jahren so wenig Einschränkungen wie möglich mit sich bringen. Darum wird der betroffene Straßenabschnitt mit einer Länge von 820 Metern in vier Teilabschnitten saniert – zwei in diesem und im nächsten Jahr. Die jeweils „ruhenden“ drei Straßenabschnitte bleiben dann für Anwohner, Gewerbetreibende und Gaststättengäste erreichbar. Der überörtliche Verkehr wird dagegen über Umleitungen an der Baustelle vorbeigeführt. Die betroffenen Anwohner und Unternehmen wurden darüber bereits in einer sehr gut besuchten Einwohnerversammlung informiert, wie Bauamtsleiter Dieter Peschel sagt.

Einer der fünf Herren, die am Mittwoch in Jonsdorf zum Spaten gegriffen haben, hat das übrigens zum letzten Mal in seiner offiziellen Funktion getan. Dezernent Werner Genau steht kurz vor seiner Pensionierung – und hat darum neben dankenden Worten von Landrat Bernd Lange und einen herzlichen Applaus auch einen besonderen Spaten bekommen, der ihn künftig an diese letzte offizielle Amtshandlung erinnern soll. Lange und Genau haben seit 16 Jahren zusammengearbeitet – zuerst im Landkreis Weißwasser, dann im Niederschlesischen Oberlausitzkreis und nun im Landkreis Görlitz.

