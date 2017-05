Fünf Schüler und das Spiel der Könige An der Lindgren-Grundschule in Heidenau gibt es pfiffige Schachspieler. Jetzt geht es erstmals zu einer bundesweiten Meisterschaft.

Jason, Marek, Paul, Maximilian und Dylan (v. l.) am Schachtisch der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heidenau. Sie sind die besten Schachspieler ihrer Schule. © Norbert Millauer

In der Schule so lange stillzusitzen, kann anstrengend sein. Da rutscht man schon mal ungeduldig auf dem Stuhl herum und hofft, dass bald Hofpause ist. So geht es sicher auch Jason und seinem Bruder Dylan, genau wie Marek, Paul und Maximilian ab und an. Ganz anders ist es beim Schach. Beginnt ein Spiel, sind die Jungs ruhig und konzentriert, überlegen sich ihren nächsten Zug und versuchen gleichzeitig den ihres Gegners vorherzusehen. Was mögen die Jungs an Schach? „Es macht einfach Spaß“, sagt Maximilian. „Und es macht schlauer in der Schule“, schiebt er schnell noch hinterher und lacht dabei. Recht hat er, sagt auch seine Lehrerin: „Beim Schachspielen wird das Gehirn ständig trainiert.“

Alle fünf besuchen die Astrid-Lindgren-Grundschule in Heidenau und gehen dort in die Schach-AG von Schulleiterin Karla Dorn. Sie sind die besten Schachspieler an ihrer Schule. Das wurde im Herbst des letzten Jahres im Astrid-Lindgren-Pokal zwischen den etwa 45 Kindern der AG ausgespielt. Im Januar dieses Jahres ging es dann zum Regionalschulamtsfinale nach Dresden. Dort fegten die fünf Schachjungs alle anderen 52 Schulmannschaften vom Brett und belegten den ersten Platz. In der im März folgenden Landesolympiade qualifizierten sie sich für die deutschen Schulschachmeisterschaften.

Nun heißt es Daumen drücken. Denn bis Mittwoch messen sich die Heidenauer mit den besten Grundschulmannschaften aus ganz Deutschland im Spiel der Könige. Da werden Bauern geopfert, Figuren gefesselt und eine Rochade gespielt. Schulleiterin Karla Dorn ist mächtig stolz auf ihre Jungs. „Dass wir dort teilnehmen, ist wirklich etwas ganz Besonderes“, sagt sie voller Freude. In der vorigen Woche waren alle schon ganz aufgeregt. „Ich bin auch schon ganz nervös“, gibt die Schulleiterin und Trainerin lachend zu. Seit 2001 gibt es die Schach-AG an der Schule. Jetzt ist es das erste Mal überhaupt, dass die Grundschule an der bundesweiten Meisterschaft teilnimmt. Für diesen Erfolg trainierten die Kinder jede Woche einmal in der AG. „Wir üben zum Beispiel Eröffnungen, das Endspiel und auch das Spielen mit der Uhr“, erklärt Klara Dorn.

Die Brüder Dylan und Jason, die das königliche Brettspiel von Oma und Opa erlernten, können auch zu Hause gegeneinander spielen, Maximilian gegen seine Eltern. Er hat das Schachspielen im Kindergarten gelernt, jetzt bringt er es schon seinem fünfjährigen Bruder bei. Auch Marek hat das Spiel in der Kita erlernt. Paul hat in der ersten Klasse mit Schach begonnen und es von seiner Schulleiterin erklärt bekommen. Oftmals treffen sich die Fünf in der großen Pause am Schachtisch und spielen eine Runde. Außerdem sind alle fünf mittlerweile im Heidenauer Schachverein. Dylan, Jason und Paul fahren mit dem Verein sogar auf Meisterschaften. Das ist ein gutes Training für die jungen Profis.

Bei der Schulmeisterschaft treten sie als Vierer-Mannschaft an. Einer ist Ersatzmann. „Aber es wird jeder einmal spielen dürfen“, versichert Karla Dorn. Im sogenannten Schweizer System spielen sie über drei Tage verteilt insgesamt elf Runden. Nach jeder Runde wird der Zwischenstand bestimmt. Dann spielt stets der Führende gegen den Zweiten, der Dritte gegen den Vierten und so weiter. Das Gewinnerteam steht dann am Mittwoch fest.

Um zwischendurch Kraft sammeln zu können und auch mal durchzuatmen, gibt es für die Grundschüler auch ein Freizeitprogramm. Sie können verschiedene sportliche Angebote wie Schwimmen oder Fußball nutzen.

Wie sie am Ende bei der Meisterschaft abschneiden, ist nicht wichtig. Schon die Teilnahme ist ein Erfolg für die fünf Jungs und ihre Schule.

