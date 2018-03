Fünf Ratten in Tragnitz gerettet Die Tiere waren im einem Plastikbehälter eingeschlossen.

Fünf Ratten suchen aktuell ein neues Zuhause. © André Braun

Ostrau. Das Tierheim „Wiesengrund“ begrüßte am Dienstag einige Neuzugänge. „Ein paar Leute haben fünf Farbratten beim Spazierengehen in Tragnitz unter einer Brücke gefunden und sie bei uns abgegeben. Die Tiere waren in einem Plastikbehälter eingeschlossen“, erzählt Marlies Przybilla, Leiterin des Tierheims.

Die Tiere seien allesamt männlich und bei bester Gesundheit. Drei von ihnen hätten eine schwarz/weiße Färbung. Die anderen beiden seien einfarbig schwarz. „Sie sind rege, munter und zahm. Wir konnten ihr Geschlecht ermitteln, ohne dass sie gebissen haben. Dabei sollte erwähnt sein, dass sie unkastriert sind“, so Przybilla.

Die Tiere hätten noch keinen Namen bekommen. Das wolle das Tierheim den künftigen Besitzern überlassen. Wer sich für die Tiere interessiert, sollte wissen, dass Ratten Gesellschaftstiere sind, so die Tierheimleiterin. „Wir würden sie gern in Gruppen von mindestens zwei Tieren abgeben. Auch, weil sie sich so gut verstehen.“ Interessenten können sich unter 034324 21863 melden (DA/mie)

