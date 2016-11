Nachwuchsfußball Fünf Punkte aus drei Spielen Kein Nachwuchsgroßfeldteam des Döbelner SC hat in den Landesklassen verloren. Aber es ist durchaus mehr drin gewesen.

Die A-Junioren des Döbelner SC (in blau) gewannen gegen den TuS Weinböhla mit 5:0. © André Braun

Trotz mehrerer Spielerausfälle haben die A-Junioren des Döbelner SC ihr Landesklassenspiel gegen den TuS Weinböhla mit 5:0 (3:0) gewonnen. Dabei schien die richtige Aufstellung für die Trainer eine kleine Herausforderung, denn fast ein Drittel der Stammspieler waren verletzt, verhindert oder gesperrt. Mit Ole Müller im Tor, der Feldspieler bei den B-Junioren ist, entwickelte sich aber trotzdem ein sicheres Spiel aus der Abwehr heraus, das sich über alle Mannschaftsteile fortsetzte. Das 1:0 durch Felix Günther war nur eine Frage der Zeit und auch die 3:0-Pausenführung nicht überraschend, denn der Gast fand keine spielerischen Mittel, um die Döbelner zu bremsen. Nach der Pause taten die Gastgeber noch etwas für das Torverhältnis und erhöhten durch Jonas Dewitz und Dominik Ifland auf 5:0

Die B-Junioren des Döbelner SC hatten den Tabellenführer aus Schenkenberg zu Gast. Bereits nach drei Minuten zeigten die Gäste, dass sie nicht umsonst vorn stehen und gingen in Führung. Aber die Döbelner machten es den Nordsachsen nicht leicht. Sie nahmen diese Herausforderung an und sorgten durch Max Frost für den Ausgleich. Das Spiel gestaltete sich sehr kampfbetont und beide Teams steckten nicht zurück. Aber keines konnte sich entscheidend durchsetzen und den Siegtreffer erzielen. Letztendlich ein für den Gastgeber verdienter Punktgewinn.

Im Auswärtsspiel beim JFV Union Torgau haben die C-Junioren des Döbelner SC nur Unentschieden gespielt. Das war bitter und unnötig! Die Gäste aus Döbeln kontrollierten das Spiel und erarbeiteten sich zahlreiche Tormöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Dann jedoch gerieten die Döbelner nach 21 Minuten völlig überraschend durch einen Strafstoß mit 0:1 ins Hintertreffen. Nun liefen sie einem wirklich dummen Rückstand hinterher. Doch die Moral in der Truppe stimmte. Kurze Zeit später landete ein perfekter Kopfball von Kenny Pittroff nach einer Ecke von Theo Simon im Netz der Torgauer. Auch nach der Pause schnürte der Gast den Gegner immer wieder in dessen Hälfte ein und vergab übermotiviert zahlreiche Chancen. Umso ärgerlicher war, dass Referee Hannes Tscherneck aus Torgau in der 61. Minute einen strittigen Elfmeter gab und die Elbestädter vom Punkt erneut in Führung gingen. Diese mutmaßliche Ungerechtigkeit wegsteckend, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Die Döbelner Jungs versuchten alles, den Ausgleich erneut zu erzielen. Das Spiel lief inzwischen nur noch auf das Torgauer Tor. Das wurde in der 67. Minute durch Hans Stiller mit dem 2:2 belohnt, der im dichten Gedränge im Strafraum kurz und trocken abzog. In der Folgezeit wurde nochmals alles versucht, was ging, um die verdiente Führung zu erzielen, doch diese gelang nicht mehr. „Wir hatten das Spiel absolut im Griff und kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Unsere Mannschaft schafft es aktuell nicht, die spielerische Überlegenheit in mehr Tore umzumünzen. Die Moral war jedoch intakt“, sagte das Trainerteam Thomas Henschel und Tino Liebmann. (DA/dsc/dwe)

