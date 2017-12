Fünf Projekte bei „Jugend forscht“ Mehrere Schüler aus dem Landkreis Bautzen beteiligen sich an dem Wissenschaftswettstreit.

Jugendliche mit Ideen und wissenschaftlichem Ehrgeiz gibt es viele im Kreis. Mit insgesamt fünf Projekten beteiligen sich Schülerteams aus der Region dieses Mal am Wettbewerb „Jugend forscht“ (Symbolfoto). © dpa

Bautzen. Die Schüler im Landkreis Bautzen beweisen Erfindergeist: Mit fünf Projekten beteiligen sie sich in diesem Schuljahr am Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Die Teams stammen vom Schiller-Gymnasium Bautzen, vom Humboldt-Gymnasium Radeberg und der Freien Christlichen Schule Schirgiswalde. Wie die Veranstalter mitteilen, bewegen sich die Anmeldungen für den Regionalwettbewerb erneut auf Rekordniveau. Insgesamt gehen 71 Nachwuchswissenschaftler mit 52 Arbeiten an den Start. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich unter anderem mit dem Spielverhalten von Schimpansen, selbstaufladenden Pumpspeicherkugeln oder der Ortung von Wölfen.

Am 6. Februar 2018 werden die ostsächsischen Teilnehmer ihre Projekte beim Regionalwettbewerb in Dresden präsentieren. Eine Fachjury aus Wissenschaft und Wirtschaft bewertet die Ergebnisse. Wer in Dresden erfolgreich ist, tritt anschließend auf Landesebene an und kann sich sogar für das Bundesfinale qualifizieren. (SZ)

