Skaten Fünf Podestplätze im Sachsen-Thüringen-Cup Die Meißner Skater blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Glückliches Skater-Quintett: Fünf Pokale für Plätze unter den ersten drei stehen jetzt in Meißen. © privat

Es war eine lange und anstrengende Saison – da sind sich die Inline-Speedskater einig. Insofern ist nun auch bei diesem oder jenem Akteur ein wenig Vorfreude auf eine Wettkampfpause zu vernehmen.

Vorher aber stand am Sonntag in Gera das große Saisonfinale für die sächsischen und thüringischen Nachwuchs-Skater auf dem Programm. Bei den Straßenläufen in den Schülerklassen und dem Ostthüringer Halbmarathon (ab AK14) wurden letzte Punkte für den Sachsen-Thüringen-Nachwuchs-Cup (AK6-13, 162 Teilnehmer) und den Juniorcup (AK 14-19, 115 Starter aus Ostdeutschland) gesammelt. Nach acht Wettkämpfen in Erfurt, Leipzig, Großenhain, Meißen, Eisenach, Arnstadt und Gera stehen die Ergebnisse fest.

Fünf Skater des Speedskateclubs Meißen schafften es in der Gesamt-Cup-Wertung auf das Podest und können sich als eine der besten Nachwuchstalente in Sachsen und Thüringen bezeichnen. Sieben weitere Top-Ten-Platzierungen sorgen für ein gutes Saisonergebnis für den SSC.

Melina-Sophia Wähner lief dieses Jahr erstmals im Sa-Thü-Cup mit – und das so erfolgreich, dass sie auch gleich den Cup in ihrer Altersklasse Schüler D (AK6/7) gewann. Im Junior-Cup konnte sich Tobias Krause in der Kadettenklasse den Gesamtsieg mit großem Abstand zur Konkurrenz sichern. Eva-Lotta Ehrecke, Schüler B10, gelang zum vierten Mal in Folge der Sprung auf das Podest. Sie musste sich mit Platz zwei nur knapp einer Sportlerin aus Arnstadt geschlagen geben. Ebenso hat sich Benno Kotalla bei den Schülern C9 in den Medaillenrängen eingerichtet. Er schaffte zum dritten Mal im Nachwuchs-Cup den Bronzerang. Mathilde Günther, bisher auch immer mit einem Podestplatz beim Cup verwöhnt, musste dieses Jahr so manchen Kampf mit ihrer erstarkten Konkurrenz der Schülerinnen C9 ausfechten. Umso mehr freut sie sich über ihren 3. Platz.

In die Top-Ten schafften es auch noch: Maximilian Succolowsky 4. Schüler A13, Victoria Krause 5. Schüler B11, Josephine Hor 5. Schüler C9, Michelle Grosche 6. Schüler B10, Elisabeth Succolowsky 8. Schüler B10, Marie Fischer 10. Schüler A13.

Am Ostthüringer Halbmarathon nahmen die Kadetten Tobias Krause, Theo Krause und Timo Sucholas teil. Tobias konnte sich hinter den beiden tschechischen Nationalläufern Prokop Stodola und Jakub Holubec den 3. Platz sichern. Theo wurde 7. und Timo erreichte Platz 10.

