Gewichtheben Fünf Podestplätze für Riesaer Gewichtheber In der WM-Sporthalle trafen knapp 70 Nachwuchsheber beim Finale des sächsischen Schülerpokals aufeinander.

Symbolfoto © kairospress

Bei der weiblichen E-Jugend (Jahrgang 2007 und jünger) gab es den ersten Platz für Joyce Grabinski. In der weiblichen D-Jugend (2005/06) erreichte Hanna Thieme Bronze. Bei den Jungs im Jahrgang 2006 gewann Robby Schlittig souverän in seiner Altersklasse. Richtig gute Jahresabschlüsse zeigten Artur Nizamov (Jahrgang 2005) und Steven Behschnitt (2004) mit Platz drei und vier. Der Jahrgang 2003 war zum letzten Mal in der Schülerpokal-Serie am Start. Zwei Riesaerinnen gaben sozusagen ihren Ausstand. Ein schöner Abschluss für Pauline Buchholz mit Platz sechs und ein optimaler für Vicky Schlittig mit dem Sieg in der Gesamtwertung des Schülerpokals in der weiblichen C-Jugend. In der Mannschaftswertung belegte der Riesaer AC 1969 einen hervorragenden zweiten Platz hinter dem Top-Team aus Chemnitz. (Thau)

