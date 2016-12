Gewichtheben Fünf Podestplätze für RAC-Nachwuchs

Nach dem Finale in der Wettkampfserie „Schülerpokal“ für 9- bis 14-jährige Gewichtheber kann der Hebernachwuchs des RAC Riesa ein erfolgreiches Fazit ziehen. Einen über das ganze Jahr spannenden Kampf konnte in der E-Jugend männlich (2006 und jünger) Robby Schlittig für sich entscheiden - Sieg in der Jahreswertung für ihn. In der weiblichen E-Jugend hätte es Hanna-Christin Thieme ihm beinahe gleichtun können, das bessere Ende hatte aber diesmal ihre Konkurrentin aus Plauen für sich – Platz 2 in der Jahreswertung für Hanna. Artur Nizamov fehlte zwar beim Finale in Meißen krankheitsbedingt – doch der „Streichwert“ änderte nichts am 2. Gesamtrang.

Wie hart die vorderen Plätze im sächsischen Schülerpokal umkämpft sind, zeigt das Abschneiden von Vicky Schlittig: Die Deutsche Meisterin des Jahrganges 2003, die sich im Sachsenmaßstab aber auch mit dem Jahrgang 2002 messen muss, belegte in der Endabrechnung Platz 3, was absolut keinen „Beinbruch“ darstellt.

Für den ältesten Jahrgang im Schülerpokal – Sportler vom Jahrgang 2002 – war dieser Wettkampf der letzte in dieser Wettkampfform und ein erfolgreicher Ausstand für Lucas Thees, der sich mit toller kämpferischer Leistung den dritten Platz in der Jahreswertung sichern konnte. (E. Thau)

