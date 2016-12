Fünf neue Friedersdorfer Der Geburtenrekord im Ort ist dieses Jahr ausgeblieben. Dennoch gibt es bei den Neugeborenen eine Besonderheit.

Das sind sie – die fünf Friedersdorfer Babys in diesem Jahr mit ihren Müttern. Foto: privat

Elias ist der Hahn im Korb. Er ist der einzige Junge unter den neugeborenen Friedersdorfern dieses Jahres. Vor wenigen Tagen hat Ortsvorsteher Günter Hamisch traditionell die Neugeborenen des Jahres und ihre Eltern zu einem Babyempfang in das Infozentrum der Gemeinde eingeladen. Dabei musste er feststellen: der Baby-Rekord blieb dieses Jahr aus. Wurden in den vergangenen Jahren mit zehn bis zwölf Babys immer verhältnismäßig viele Kinder in dem kleinen Ort zur Welt gebracht, sind 2016 nur fünf neue Friedersdorfer zu verzeichnen. Soweit der Ortsvorsteher das im Überblick hat, wird auch in diesem Jahr kein Kind mehr kommen.

„Eigentlich wurden acht Kinder geboren“, sagt Günter Hamisch. Drei von ihnen sind aber schon wieder weggezogen. Sie lebten mit ihren Eltern im Friedersdorfer Asylheim und sind mittlerweile in eine andere Unterkunft umgezogen und nicht mehr im Ort.

Bei den fünf neuen Friedersdorfern gibt es zwar keinen Rekord, aber dennoch eine Besonderheit, stellt Günter Hamisch fest: alle Namen beginnen mit einem E. So erblickten neben Elias, noch zwei Emmas, Emely und Elsa das Licht der Welt.

Seit 16 Jahren organisiert Ortsvorsteher Hamisch den Babyempfang im Ort. Diese Tradition ist ihm wichtig und soll aufrecht erhalten werden – nicht nur, um die neuen Einwohner willkommen zu heißen, sondern auch um den Kontakt zu den jungen Familien zu halten, sich ihre Sorgen und Hinweise anzuhören. Außerdem bekommen die Familien eine kleine finanzielle Aufmerksamkeit.

Unter den Eltern hat Günter Hamisch jetzt eine Umfrage gestartet, ob der Empfang nicht künftig gemeinsam mit Neusalza-Spremberg durchgeführt werden sollte. Immerhin ist Friedersdorf seit fast zehn Jahren zur Nachbarstadt eingemeindet. „Der Tenor war aber klar: die Friedersdorfer Eltern wollen, dass der Babyempfang im Ort bleibt“, berichtet Günter Hamisch weiter.

Auch die Stadt Neusalza-Spremberg organisiert einen jährlichen Neugeborenen-Empfang für die Babys des Jahres aus dem Stadtgebiet und ihre Eltern. Der Empfang findet ebenfalls dieser Tage statt. Hier erhalten die Familien ein Geschenkpäckchen. Die Stadt lässt zum Beispiel extra Baby-Handtücher anfertigen, wie Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) der SZ berichtete. (SZ/rok)

zur Startseite