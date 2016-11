Fünf Kriminelle verhaftet Die Bundespolizei stellt auf der A 17 mehrere Personen, nach denen gefahndet wurde. Auch Drogen und eine Fälschung beschäftigten die Beamten.

Fünf gesuchte Personen hat die Bundespolizei seit Ende letzter Woche verhaftet. Außerdem stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen gefälschten Führerschein und Drogen sicher. Am vergangenen Freitag nahmen die Beamten auf der A 17 einen rumänischen Staatsangehörigen (35) fest, der wegen mehrerer Verkehrsdelikte zu einer Geldstrafe in Höhe von 3 400 Euro verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, verbüßt der Mann eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen. Kurz darauf kontrollierten die Beamten einen 23-jährigen Rumänen. Für den jungen Mann ging es nach der Vorführung beim Haftrichter auf direktem Weg in die JVA. Der 23-Jährige wurde gesucht, da er verdächtigt wird, als Mitglied einer Bande mehrere Diebstähle begangen zu haben. Am gleichen Tag stoppte die Bundespolizei auf der A 17 einen 30-jährigen Rumänen, nach dem wegen Steuerhinterziehung gefahndet wurde. Er konnte eine Geldstrafe 528 Euro begleichen und somit seine Reise fortsetzen. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls wurde ein 49-jähriger Rumäne gesucht, den die Beamten am Sonnabend auf der Autobahn kontrollierten. Er umging eine Haft, nachdem er eine Geldstrafe von 270 Euro beglichen hatte.

Am Sonntag wurde die Bundespolizei in Altenberg auf einen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam. Der Mann war wegen Betrug zu einer Geldstrafe von 1 280 Euro verurteilt worden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, verbüßt er jetzt eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden. Am Abend stellten die Beamten wieder auf der A 17 einen 43-jährigen Bulgaren, der einen gefälschten Führerschein vorgelegt hatte. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Bearbeitung stellte sich heraus, dass dem 43-Jährigen der Führerschein nach einer Alkoholfahrt in Bulgarien entzogen worden war. Gegen ihn wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Schließlich fanden die Bundespolizisten bei der Kontrolle eines 34-jährigen Deutschen am Bahnhof Schöna eine betäubungsmittelähnliche Substanz, bei der es sich vermutlich um Crystal handelt. Gegen den Mann läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (szo)

