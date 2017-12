Fünf Kreisteams im Viertelfinale Im Februar 2018 werden die Halbfinalisten ermittelt. Dann gibt es zwei Derbys zwischen Mannschaften des Landkreises.

Bautzen/Kamenz. Die Bilanz der Bautzener Kreisteams gegen die des Landkreises Görlitz ist nach dem Achtelfinale durchwachsen. Von den neun gestarteten Mannschaften sind nur fünf eine Runde weiter gekommen. Aber damit dominieren die Bautzener Handballer im Viertelfinale dennoch. Nur noch drei Teams stellen Görlitzer Vereine, darunter gleich zwei aus Bernstadt. Die eliminierten am vergangenen Wochenende die beiden Pulsnitzer Vertreter. Das gleiche Kunststück gelang Oberlichtenau, das die erste und die zweite Mannschaft unter die letzten Acht brachte.

Die Bautzener Phalanx wird vervollständigt durch die SG HVO Cunewalde/Sohland II – das Team kam durch Nichtantreten von Gastgeber OSV Zittau weiter – sowie durch Obergurig und die Reserve vom LHV Hoyerswerda. Unter den letzten acht Teams sind sechs Bezirksligisten. Nur noch eine Mannschaft der Ostsachsenklasse ist dabei, während mit Oberlichtenau sogar ein Kreisligist und Kreispokal-Sieger des letzten Jahres weiter am Ball ist.

Zwei Bautzener Duelle stehen an

Alle diese Mannschaften werden dann am 17. und 18. Februar die Halbfinalisten ermitteln. Zwei Kreisvertreter kommen definitiv in die nächste Runde, denn Cunewalde/Sohland II trifft auf Oberlichtenau II und Hoyerswerda II auf die erste Vertretung der Oberlichtenauer. Schleife und Bernstadt werden bei ihrem Derby definitiv einen der Görlitzer Kreisangehörigen ins Halbfinale entsenden. Nur die Begegnung Bernstadt II gegen Obergurig ist kein Team Kreisderby.

Auch bei den Frauen wird am gleichen Februar-Wochenende die Halbfinal-Teilnahme im Bezirkspokal Ostsachsen entschieden. Durch den 21:19-Auswärtssieg im einzigen Frauenspiel qualifizierte sich mit dem SGO-Team eine dritte Oberlichtenauer Mannschaft für die nächste Runde.

Doch zurück zu den Männern. Die meisten Tore fielen am Wochenende in der Radeberger BSZ-Sporthalle. Dort setzten sich die Oberlichtenauer gegen die RSV-Reserve souverän mit 44:29 durch. Bei der SGO konnten sich alle Feldspieler in die Torstatistik eintragen. Am erfolgreichsten war dabei Miehle mit acht Treffern. Allerdings bleibt anzumerken, dass die gastgebenden Radeberger mit nur einem einzigen Wechselspieler antraten.

Bretnig mit 34 Toren ausgeschieden

Bitter verlief das Achtelfinalspiel für die TSG Bretnig-Hauswalde, die bei der Hoyerswerdaer LHV-Reserve antreten musste. Obwohl die Gäste 34 Tore erzielten, reichte das nicht, denn die Hausherren trafen 36 Mal. Mit 70 Treffern war es das Spiel mit den zweitmeisten Toren.

69 Mal klingelte es beim Duell zwischen dem HV Eibau und der SG Oberlichtenau II, die sich auswärts mit 37:32 durchsetzte. Nur knapp schieden die beiden Pulsnitzer Vertretungen in Bernstadt aus. Der HSV 1923 unterlag bei der ersten Vertretung des OHC mit 25:27, obwohl allein John Eppendorfer zehn Tore erzielte. Allerdings musste HSV-Coach Michael Schwenke in dieser Partie auf zahlreiche Spieler verzichten. Die SG Pulsnitz-Bischofswerda musste nach einer 24:27-Niederlage bei der Bernstädter Reserve die Segel streichen. Obergurig siegte klar mit 28:22 bei Stahl Rietschen II. (en/ck)

