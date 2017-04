Fünf Keller tief unten So manche Überraschung birgt das aktuelle Sanierungsobjekt der Seeg in der Burgstraße: Ein altes Haus in einem alten Haus.

In der Burgstraße 2 ist auch Kurioses zu finden, so wie diese Lichtnische. Hier konnte früher eine Kerze hineingestellt werden, damit es hell im Keller war, erklärt Architekt Knut Hauswald der Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter. Eingemauert ist ein alter Schweinetrog, er stammt aus der Tierhaltung, die früher in den Innenhöfen der Stadthäuser betrieben worden ist. © Claudia Hübschmann

Im Dreißigjährigen Krieg, am 6. Juni 1637, haben die Schweden die Stadt am Anfang der heutigen Burgstraße angezündet: „Der Wind stand so, dass die Feuerwalze zur Burg hoch raste, weshalb die Frauenkirche und das Rathaus stehenblieben“, erzählt Architekt Knut Hauswald. Nicht stehengeblieben ist das Haus in der Burgstraße 2. Im Gegenteil: „Die Wucht der einstürzenden Mauern war so groß, dass selbst die Keller einbrachen.“ Einer dieser alten Keller hat sich erhalten. Erkennbar ist er daran, dass die Gewölbekappe nicht rund ist, sondern spitzbogig, wie es sich für die Zeit der Gotik gehört.

Die anderen vier Keller, die sich teilweise vier Meter unter dem heutigen Niveau der Burgstraße befinden, müssen jedoch eingebrochen sein. Das erkennt man nicht nur an den runden Gewölbekappen, sondern auch an später gesetzten Mauern. Teils sind sie grober als die älteren ausgeführt. Nachdem der Krieg etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung von 18 Millionen Menschen, also sechs Millionen, als Opfer forderte, fehlten schlicht Handwerker, die wussten, wie ein ordentliches Gewölbe gemauert wird.

Anhand der ältesten erhaltenen Stadtansicht von Meißen von 1558 hat Knut Hauswald das Haus in der Burgstraße 2 ausfindig gemacht. Es war eines der im Mittelalter typischen Giebelhäuser. Waren schmal, standen mit dem Giebel zur Straße und streckten sich lang nach hinten. Neben den Kellern gibt es andere Gebäudereste, die es für den Architekten klarseinlassen: In der jetzigen Burgstraße 2 steckte noch ein altes gotisches Giebelhaus – eine kleine Sensation.

Allerdings, die fünf Keller werden gesichert, aber nicht mehr genutzt, es sei denn zu besonderen Anlässen. Da soll auch der Innenhof des Hauses, in dem gegenwärtig die Sandsteingewände der Fenster erneuert werden, genutzt werden. Dort soll es zum Tag der offenen Tür des Hauses während des Weinfestes ein mediterranes Büfett geben, erklärt Birgit Richter, die Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg. Für die künftigen der insgesamt neun Mietparteien, die keinen Balkon haben, wie etwa die Wohnungen zur Burgstraße hin und einige zum Innenhof, wird es jeweils eine eigene Garten-Terrasse hinten heraus Richtung Burgberg und Frauenstufen geben. Für die anderen Mieter ist ein Gemeinschaftsgarten geplant.

Derzeit wird nicht nur im Innenhof mächtig geschafft, sondern auch im Erdgeschoss, wo gerade Fußböden eingebaut werden. „Wir liegen gut in der Zeit, Herr Hauswald hat perfekt geplant“, so Birgit Richter. Ab November sollen die neun Wohnungen dann anmietbar sein, sagt die Geschäftsführerin. Interessenten gäbe es genug, aber vermietet werden kann jetzt noch nicht, da die Mieten erst anhand der Baukosten gebildet werden können.

Rund 1,4 Millionen Euro investiert die Seeg in die Burgstraße 2. Auch weiter oben, in der 23, einem Barockgebäude, sollen zwei Wohnungen und ein Laden entstehen. Damit werden so wie auf der Görnischen Gasse auch auf die Burgstraße die letzten unsanierten Häuser angepackt.

