Fünf Jahre Haft im Folterprozess Ein 26-Jähriger ist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Richter ist entsetzt über die Döbelner Drogenszene.

Am Chemnitzer Landgericht ist einem Döbelner der Prozess gemacht worden. Nach vier Verhandlungstagen steht das Urteil fest: fünf Jahre Freiheitsstrafe. © Harry Härtel

Zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe ist der in sechs Fällen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung angeklagte 26-jährige Döbelner am Mittwoch am Landgericht Chemnitz verurteilt worden. Im Vorfeld der Urteilsfindung hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montag eine dahingehende Verfahrensabsprache getroffenen. Der Richter folgte dieser. Er sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte der schweren räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung sowie Nötigung schuldig gemacht hat.

Der Angeklagte wird zunächst in einer regulären Haftanstalt untergebracht. Weil er bereit für eine Drogen-Entziehungskur ist, könne er einen Teil seiner Freiheitsstrafe in einer Entziehungsanstalt absitzen, hieß es.

Der 26-Jährige hatte am Montag ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab zu, drei Personen gefoltert zu haben: unter anderem mit einem Lötkolben, einer Axt, Faustschlägen und Tritten. Die Taten habe er begangen, als er unter dem Einfluss der Droge Crystal stand. Das Geständnis habe sich auf das Strafmaß ausgewirkt. „Zu seinen Gunsten sprach außerdem, dass er sich bei den Geschädigten persönlich entschuldigt hat und einen Täter-Opfer-Ausgleich eingegangen ist“, so der Richter. Zudem sei nicht auszuschließen, dass der Drogenkonsum und die Gewalttaten ursächlich zusammenhängen. Ein Gutachter hatte das vermutet, aber nicht objektiv belegen können.

Keine Empathie für Mitmenschen

„Zulasten des Angeklagten sprachen das Maß, die brutale Art der Gewaltausübung gegenüber seinen Opfern und das folterartige Vorgehen“, sagte der vorsitzende Richter. Dass der Angeklagte verschiedene gefährliche Werkzeuge – darunter Lötkolben, Axt und Akkuschrauber – benutzt hat, spreche ebenfalls gegen eine Strafminderung. Zudem habe der vorbestrafte Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tatbegehungen Ende 2015, Anfang 2016 unter laufender Bewährung gestanden.

Unter Einbezug all dieser Gesichtspunkte hält das Gericht die fünf Jahre Freiheitsentzug für angemessen. Noch am Montag war unklar, ob der Maßregelvollzug eine Option ist. Der Richter sieht die Voraussetzungen nun als gegeben an. Aufgrund der schwerwiegenden Straftaten gelte der Angeklagte als sozial gefährlich. An den 26-Jährigen gewandt, sagte er: „Sie haben bisher aus Ihrem Leben noch nicht sonderlich viel gemacht. Sie sollten versuchen, die Zeit zu nutzen, um von den Drogen wegzukommen. Und Sie sollten lernen, Empathie für Ihre Mitmenschen zu entwickeln.“ Die Taten seien nicht einmal ansatzweise, in irgendeiner Form zu entschuldigen. Solch ein Ausmaß an Gewaltdelikten habe er in seiner beruflichen Laufbahn nur sehr selten erlebt.

Der Richter legte dem jungen Mann nahe, sich nach seiner Haftentlassung von der Döbelner Drogenszene fern zu halten. „Es haben sich dort regelrechte Parallelstrukturen herausgebildet. Wir sprechen ja hier nicht von Leipzig oder Berlin“, sagte er. Diese Strukturen seien lange Zeit unentdeckt geblieben, sonst hätte sich dieses Ausmaß der Taten wohl so nicht abspielen können, meinte er. Die Szene sei bestimmt von Angst und Gewalt. „Es macht mich fassungslos, mit welcher Auswegslosigkeit die Geschädigten das Geschehen ertragen haben.“ Obwohl die Opfer in Freiheit waren und die Möglichkeit gehabt hätten, sich an die Polizei zu wenden, hätten sie sich nicht getraut. „Stattdessen haben sie die schweren Misshandlungen über lange Zeit einfach hingenommen“, sagte er.

Ärztliche Schweigepflicht überwiegt

Einige Opfer hatten sich während dieser Zeit in ärztliche Behandlung begeben. Sind die Mediziner nicht verpflichtet, die Polizei über die Misshandlungen zu informieren? Nein, erklärte Ingo Mohn von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) auf DA-Nachfrage. „Unabhängig davon, ob es bei Körperverletzungen überhaupt Fälle gibt, die eindeutig als Ergebnisse von Straftaten zu charakterisieren sind, ist zu sagen, dass Ärzte grundsätzlich der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen.“ Diese werde durch das öffentliche Bedürfnis nach Strafverfolgung nicht ohne Weiteres durchbrochen. „Vertraut sich ein Patient dem behandelnden Arzt an, indem er seine Verletzungen als Folge einer Straftat kennzeichnet und beschränkt sich dessen Anliegen auf die Behandlung dieser, ist der Arzt nicht berechtigt beziehungsweise verpflichtet, Anzeige zu erstatten“, so Mohn.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

