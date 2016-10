Fünf Jahre Haft für Kindesmissbrauch Ein 65-Jähriger aus Hoyerswerda hatte sich an einem Jungen vergangen. Jetzt stand er in Bautzen vor Gericht.

Das Schlusswort hatte wie üblich der Angeklagte. „Ich habe versucht, von Anfang an die Wahrheit zu sagen. Bei der Person, der ich Schaden zugefügt habe, möchte ich mich entschuldigen. Egal, welche Strafe auf mich zukommt: Ich werde sie akzeptieren“, erklärte der 65-Jährige am Dienstag beim Prozess gegen ihn am Landgericht in Bautzen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Herstellung kinderpornografischer Schriften.

Zuvor hatte der ursprünglich aus Bernsdorf stammende Mann zugegeben, sich in seiner Wohnung in Hoyerswerdas Neustadt mehrfach an einem Nachbarsjungen vergangen zu haben, der dazumal acht bis neun Jahre alt war. Dass der Täter dabei Fotos anfertigte, wurde ihm zum Verhängnis. Ein Bekannter sah die Bilder auf dem Rechner des Mannes und ging zur Polizei. Im April klickten die Handschellen.

Das Gericht unter dem Vorsitz von Friedrich-Leopold Graf zu Stolberg Stolberg verurteilte den 65-Jährigen zu fünf Jahren Gefängnis. Der Mann hat zwar keine Vorstrafen aufzuweisen, war aber bereits vor dreißig Jahren einmal auffällig geworden, als er sich vor Minderjährigen entblößt hatte. Dr. Frank Wendt vom Institut für Forensische Psychologie der Berliner Charité als Gutachter attestierte eine pädophile Neigung, also eine Präferenz, machte aber ausdrücklich einen Unterschied zu Pädosexualität als zwanghaftem Verhalten.

Das Kind suchte Geborgenheit

Der gestern Verurteilte will laut eigener Schilderung zunächst auf entsprechende neugierige Fragen des Kindes reagiert haben. Er sagte, er habe nie etwas verlangt oder Gewalt angewandt. Sein umfassendes Geständnis ersparte dem Kind, das vom Täter mal beim Vornamen und mal „der Geschädigte“ genannt wurde, eine Aussage vor Gericht. Das wurde ebenso zu seinen Gunsten ausgelegt wie die vom Gericht anerkannte Reue. Zwar hatte Staatsanwalt Ingolf Roehl Zweifel daran. „Er hat die Schuld zum größten Teil beim Geschädigten gesucht. Das zeigt, dass er sich ebenfalls für ein Opfer hält“, so der Ankläger. Verteidiger Marco Partyka wies das allerdings zurück: „Die Reue ist ernst gemeint. Er versucht nicht, dem Jungen die Schuld in die Schuhe zu schieben.“

Die Beweisaufnahme ergab, dass das betroffene Kind wohl tatsächlich so etwas wie Geborgenheit bei dem Senior suchte. Selbst sein Vater schilderte, dass der Junge innerhalb der Familie „zurückgestellt“ gewesen sei. Das Sorgerecht wird über eine Amtsvormundschaft ausgeübt. Das Gericht befand, eine soziale Entwicklungsverzögerung habe die Taten begünstigt.

In Anbetracht des schon nach den polizeilichen Vernehmungen des 65-Jährigen vorliegenden Geständnisses hatte es im Vorfeld bereits zwischen Anklage und Verteidigung eine Vereinbarung zum Strafrahmen gegeben. Und so liegt das Urteil zwischen den von Roehl geforderten sechseinhalb und den von Partyka für angemessen empfundenen maximal vier Jahren. (MK)

