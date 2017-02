Fünf Jahre Gefängnis Ein Döbelner ist zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Richter ist entsetzt über die Döbelner Drogenszene.

Unter dem Einfluss der Droge: Nachdem er Crystel genommen hatte, beging er grausame Taten begangen. Das gab der Angeklagte vor dem Landgericht zu. © Symbolfoto: dpa

Zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ist der in sechs Fällen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung angeklagte 26-jährige Döbelner am Mittwoch am Landgericht Chemnitz verurteilt worden. Im Vorfeld der Urteilsfindung hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung eine dahingehende Verfahrensabsprache getroffenen. Der Richter folgte dieser.

Der Angeklagte wird zunächst in einer regulären Haftanstalt untergebracht. Weil er bereit zu einer Entziehungskur ist, könne er einen Teil seiner Freiheitsstrafe in einer Entziehungsanstalt absitzen, hieß es.

Der Richter legte dem Döbelner nahe, sich nach seiner Haftentlassung von der Döbelner Drogenszene fern zu halten. „Es haben sich dort regelrechte Parallelstrukturen herausgebildet. Wir sprechen ja hier nicht von Leipzig oder Berlin“, sagte er. Diese Strukturen seien lange Zeit unentdeckt geblieben, sonst hätte sich dieses Ausmaß der Taten wohl so nicht abspielen können.

Der 26-Jährige hatte am Montag ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gab zu, drei Personen gefoltert zu haben: unter anderem mit einem Lötkolben, einer Axt, Faustschlägen und Tritten. Die Taten habe er begangen, als er unter dem Einfluss der Droge Crystal stand.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (DA/sol)

zur Startseite