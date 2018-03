Fünf Ideen, wie Bautzen schöner werden soll Bürger der Stadt konnten erstmals Wünsche äußern. Jetzt steht fest, was davon umgesetzt wird.

Blick auf die Seidau. In diesem Stadtteil soll ein Geschichtspfad entstehen. © Uwe Soeder

Bautzen. Bänke, Papierkörbe, Hinweistafeln und besondere Pflanzen – es sind vermeintliche Kleinigkeiten, die Bautzen lebenswerter machen sollen. Und es sind allesamt Wünsche, die direkt von Bürgern kommen – und nun im Laufe des Jahres wahr werden sollen. Die Stadt Bautzen geht damit einen neuen Weg. Im vorigen Jahr waren die Bautzener zum ersten Mal aufgerufen, Projekte vorzuschlagen, die mit wenig Aufwand umgesetzt werden können.

Im städtischen Haushalt ein Budget für solche Bürgerwünsche bereitzustellen, hatte die CDU im Stadtrat angeregt. Vorbild sind ähnliche Formen der Bürgerbeteiligung, wie es sie zum Beispiel in Berlin, aber auch Görlitz und Senftenberg gibt. Seit diesem Jahr hat also nun auch Bautzen einen Bürgerhaushalt. Aus den 19 vorgeschlagenen Projekten wurden fünf ausgewählt.

Die Seidau gehört zu den ältesten Teilen der Stadt, aber erklärende Hinweise auf die Historie findet der Besucher bisher kaum. Das soll sich ändern. Vor allem entlang der Seidauer Straße, auf der ein Teil der alten Handelsstraße Via Regia verläuft, sollen künftig Hinweisschilder über die Geschichte einzelner Gebäude – auch solche, die heute nicht mehr vorhanden sind – informieren. „Wir wollen gern, dass die Seidau auch in Stadtführungen mit einbezogen wird“, sagt Maria Löcken-Hierl, die sich im und für den Stadtteil engagiert. Sie ist dabei nicht die Einzige, jeden Monat treffen sich etwa 10 bis 15 Leute. In dieser Runde ist auch die Idee für den Geschichtspfad entstanden. Für die Umsetzung gibt’s nun 2 000 Euro aus dem Bürgerhaushalt.

Bäume, Sträucher, Blumenrabatten gehören zum Antlitz einer Stadt. Auch in Bautzen sorgen jedes Jahr Tausende Frühblüher und Sommerblumen für Farbtupfer. Das soll nun erstmals durch essbare Pflanzen ergänzt werden. Für diese Idee hat die Gruppe der „Stadtbegrüner“ geworben. Nun sollen an drei Stellen in der Stadt als Ergänzung zu den Blumen 600 Pflanzen in öffentliche Beete kommen, deren Früchte später jeder ernten kann. Auch dafür sind 2 000 Euro eingeplant. Im Gespräch ist auch eine Fläche an der Michaeliskirche, welche die „Stadtbegrüner“ in eigener Regie bewirtschaften könnten.

Papierkörbe sind eigentlich etwas Banales, aber wo sie fehlen, sorgen sie oft richtig für Ärger. Immer wieder kritisieren Bürger, wenn sich – zum Beispiel beim Spaziergang mit dem Hund – weit und breit kein Abfalleimer findet. Nun sollen im Stadtzentrum vier neue aufgestellt werden, und zwar im Bereich Wendische Straße, Schülertor, Am Zwinger und Ortenburg. Sie sind nach Auskunft aus dem Rathaus bereits bestellt und sollen bis zum Bautzener Frühling im Mai stehen.

Schwieriger ist die Umsetzung einer anderen Idee. Es geht um einen Gedenkstein, der in Verbindung mit der Neuen Wasserkunst stehen soll. Ob das tatsächlich so ist, müsse noch geprüft werden, sagt Stadtsprecher André Wucht. Bisher steht der Stein auf einem privaten Grundstück, dort könne die Stadt aber keine Verantwortung für bauliche Maßnahmen übernehmen, so Wucht. Um den Stein öffentlich zugänglich zu machen, müsste er auf eine kommunale Fläche umgesetzt werden.

Eine Mieterin der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau wünschte sich an der Hegelstraße neue Bänke. Auch das wurde befürwortet, doch dann stellte sich heraus, dass die betreffende Fläche nicht der Stadt gehört und deshalb der Wunsch nicht über den Bürgerhaushalt realisierbar ist. Zwei neue Bänke kommen trotzdem, die bezahlt die Genossenschaft nun selbst.

CDU-Stadtrat Karsten Vogt ist froh, dass der Bürgerhaushalt nun zum Laufen kommt – trotz anfänglicher Schwierigkeiten. So kritisiert Anke Knaak von den „Stadtbegrünern“, dass das Verfahren zu kompliziert gewesen sei. „Es lief in der ersten Runde nicht ganz reibungslos“, räumt Stadtsprecher Wucht ein. So sei die Zeitschiene sehr kurz gewesen. Das soll beim zweiten Mal besser werden. Bereits jetzt können Vorschläge für 2019 im Rathaus eingereicht werden. Dort wird geprüft, ob sie sich umsetzen lassen. Wichtig ist, dass es sich nicht um große Investitionen oder Maßnahmen mit Folgekosten handelt. Am Ende wählt ein Gremium aus Stadträten. Bürgern und Unternehmern aus, welche Projekte angepackt werden. Insgesamt stehen wieder 10 000 Euro zur Verfügung. Karsten Vogt wünscht sich künftig allerdings mehr Transparenz. So sollten seiner Meinung nach alle eingereichten Ideen auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden, damit sich jeder ein Bild über alle Wünsche und Aktivitäten machen kann.

Projekte für den Bürgerhaushalt sind bis zum 24. März einzureichen unter buergerbeteiligung@bautzen.de

