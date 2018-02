Fünf Ideen für ein attraktives Knappenrode

An der Thälmannstraße sollen Eigenheime entstehen. Ein Teil des Kulturhauses soll abgerissen werden. Das Werksgasthaus könnte mit oder ohne Fassade erhalten bleiben. Der freie Platz an der Lessingstraße soll bebaut werden. Am jetzigen Eingang zur Energiefabrik ist der Standort für die Skateranlage.Grafik: Susann Möller, Fotos: Gernot Menzel, Hagen Linke (5)

Rund 15 Monate liegen zwischen einer ersten Bürgerversammlung zur Entwicklung von Knappenrode und einem Beschluss des Stadtrates. Im Oktober 2016 trafen sich rund 40 Interessierte in der Energiefabrik, um unter Leitung des Institutes für neue Industriekultur (INIK) zu überlegen, wie das Areal zwischen Fabrik und August-Bebel-Platz attraktiver gestaltet werden kann. Es blieb nicht beim ersten Treffen dieser Art. Nun hat das INIK eine Studie fertiggestellt. Die Ergebnisse finden sich in dem überarbeiteten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (SEKo) für Knappenrode. Der Hoyerswerdaer Stadtrat hat den Entwurf jüngst einstimmig beschlossen. „Die Einheit von Werk und Siedlung, zwischen August-Bebel-Platz und Energiefabrik, soll bis 2030 mittels behutsamer Sanierungen und Neubauvorhaben sowie einer dem Ortsbild angemessenen Freiraumplanung gestärkt werden“, heißt es in der Zusammenfassung des SEKo. „Die historischen Bauten sollen, soweit das für die Eigentümer wirtschaftlich zumutbar ist, unbedingt erhalten werden.“ So soll für das Kulturhaus „nach Teilrückbau eine denkmalgerechte Instandsetzung und Nachnutzung“ erfolgen. Der August-Bebel-Platz bleibt unbebaut. Entlang der Thälmann-Straße sollen die Lücken durch 1- bis 2-geschossige Ein- und Mehrfamilienhäuser geschlossen werden. Neu entstehende Industrieskulpturen verstehen sich unter anderem als „Wegweiser“ vom Bebelplatz zur Energiefabrik. Der Platz selbst soll als Grünanlage mit geringem Pflegeaufwand gestaltet werden. Nachfolgend blicken wir auf fünf Vorhaben etwas genauer.

Punkt 1: Eigenheime an der Ernst-Thälmann-Straße

Ein Punkt, der möglichst schnell realisiert werden soll, ist die Schaffung von Baurecht für bis zu fünf Eigenheimstandorte. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Der Bedarf an Bauland ist vorhanden. Die geplanten Flächen sind sehr großzügig gehalten – zwischen 1 300 und 2 700 Quadratmetern. Direkt an der Straße soll ein grüner Boulevard entstehen. Die Telefonleitungen, die bisher über Holzmasten geführt werden, sollen neu verlegt werden.

Punkt 2: Das Kulturhaus könnte „Mehrgenerationenhaus“ werden

Rund 40 Prozent des fast zehn Jahre leer stehenden ehemaligen Kulturhauses könnten abgerissen werden. Das beträfe zunächst die rückwärtigen Bauten und einen Anbau. Außerdem würde der in den 50er-Jahren errichtete Südflügel des Hauses entfernt. Nach der Sanierung wäre eine Nutzung als „Mehrgenerationenhaus“ in privater Trägerschaft angedacht, heißt es. Die Rede ist von einem Jugendzentrum, Wohnen im Alter und einer historischen Gästewohnung. Wichtigstes Ziel: die Suche nach einem Investor. Als letzte Option käme eine städtische Trägerschaft in Frage.

Punkt 3: Zwei Varianten

für das ehemalige Werkskaufhaus

Das ehemalige Werkskaufhaus ist ein Kulturdenkmal. Der Eigentümer will es verkaufen. Zwei Entwicklungsvarianten sind denkbar: Das Kaufhaus bleibt erhalten und wird denkmalgerecht als Wohnhaus umgebaut. Oder man belässt nur die historische Fassade, die dann als Westwand eines neu zu errichtenden Wohnhauses dient. Sowohl für Kulturhaus als auch Werkskaufhaus wird man vermutlich wegen eines hohen Abstimmungsbedarfes einen langen Atem brauchen. Rück- und Umbau sind ab 2021 avisiert.

Punkt 4: Neues Wohnhaus

auf dem Platz an der Lessingstraße

Nördlich des August-Bebel-Platzes könnte die Lücke mit einem Neubau geschlossen werden. Das zweigeschossige Wohnhaus wäre zugleich ein Blickfang mit Orientierung zur Energiefabrik. Die Gesamtfläche ist rund 1 800 Quadratmeter groß; gebaut werden soll auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern. Der dahinter liegende Rodelberg bleibt erhalten.

Punkt 5: Junge Leute sollen

einen Skaterpark nutzen können

Platz ist zwischen Bebelplatz und Energiefabrik reichlich. Eine Überlegung aus der ersten Bürgerwerkstatt im Oktober 2016 hat auch Einzug in das Konzept gefunden. Am jetzigen Eingang zur Energiefabrik soll eine Skaterbahn errichtet werden – sowohl für die Knappenroder als auch junge Besucher des Museums.

Wie geht es nun weiter?

Mit dem Beschluss haben die Stadträte den Entwurf zum Städtebaulichen Entwicklungskonzept SEKo bewilligt. Unter dem Titel „Objekt extrem – Städtebauliche und Denkmalgerechte Standortstärkung der Brikettfabrik Knappenrode“ hatte der Bund 2015 die geplanten städtebaulichen Maßnahmen im Ort in das Fördervorhaben „Nationale Projekte des Städtebaus“ aufgenommen. Die vorgestellten Überlegungen sollen zwischen 2019 und 2030 von der Stadt umgesetzt werden. Zu Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten sind im SEKo) allerdings keine konkreten Aussagen getroffen worden. Nun sind Behörden und sogenannte Träger öffentlicher Belange aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben. Auch Bürger sollen weiter Bedenken, Anregungen und Hinweise abgeben. In dieser Woche wird sich der Ortschaftsrat erneut mit dem Thema beschäftigen. Ein Tagesordnungspunkt der Sitzung am morgigen 14. Februar um 18.30 Uhr im Bürgerzentrum an der Karl-Marx-Straße 1 betrifft die Vorbereitung einer weiteren Bürgerwerkstatt, die am 21. Februar um 18 Uhr an gleicher Stelle stattfindet.

