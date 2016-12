Fünf Granitsteine blockieren Tierheim-Zufahrt Viele Heimtiere fanden 2016 ein neues Zuhause. Doch nun haben Besucher der Einrichtung ein Problem.

Tierheimchef Peter Vater zeigt die „Steine des Anstoßes“. Parken ist hier für Tierheimbesucher nun nicht mehr möglich. Foto C. Junghanß

Shakiras grüne Augen leuchten wie Diamanten. Die 15 Jahre alte Katzendame lebt seit einiger Zeit im Görlitzer Tierheim „Krambambuli“. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie von der Vorbesitzerin abgegeben werden. Das Tierheim war die letzte Notlösung. Auch in der Hoffnung, einen neuen Besitzer zu finden. „Für ihr Alter ist Shakira sehr verspielt und verschmust“, sagt Tony Müller, der sich liebevoll um seine Schützlinge im Katzenhaus kümmert. Natürlich wäre es wunderbar, wenn sich für die schwarzbraune Samtpfote bald ein kuscheliges Plätzchen findet.

Das ist momentan gar nicht so einfach. Denn Interessenten, die ein Tier adoptieren oder Futterspenden in die Einrichtung bringen möchten, finden nur noch schwer eine Parkmöglichkeit. Die bisher dafür genutzte Stellfläche ist mit fünf tonnenschweren Gesteinsbrocken zugestellt. Sie befindet sich direkt vor den Toren des Tierheims. Aufgestellt wurden die Brocken von der Stadtgut GmbH, so Tierheimchef Peter Vater. Der gehört auch das ganze Gelände rund um das Tierheim herum sowie die etwa 80 Meter lange Zufahrt. Das Heim liegt sozusagen auf einem Inselgrundstück. Weshalb die großen Steine nun genau auf der bisherigen Parkfläche stehen, kann die Mitarbeiterin vom Stadtgut nicht sagen. Und die Geschäftsführung, die Auskunft geben könnte, sei bis zum kommenden Jahr im Weihnachtsurlaub, erklärt sie auf Nachfrage der SZ. Erst ab Anfang 2017 sind die dafür Verantwortlichen wieder zu erreichen, heißt es vonseiten des Stadtgutes.

Der Stadt Görlitz sind ebenfalls die Hände gebunden. „Der Grundstückseigentümer muss die Steine nicht entfernen“, sagt Sylvia Otto. Peter Vater ist das auch bewusst. „Nur wäre es doch gut gewesen, wenn das Stadtgut mit uns im Vorfeld gesprochen und wir gemeinsam nach Lösungen gesucht hätten“, so seine Auffassung. Bis vor Kurzem entdeckten Tierheimbesucher ab und an Hühner unter ihren Autos auf dem Parkplatz. Das frei laufende Federvieh gehört zum Stadtgut. Nur störten sich bisher weder Kraftfahrer noch Hühner an der Situation. Wollten Autos wieder starten, wurden die Vögel von den Rädern fortgescheucht, ohne Schaden zu nehmen.

Ihren Unmut über die Situation äußern auch ehrenamtliche Helfer und Besucher. Die Eheleute Hannelore und Frank-Rainer Berndt aus Görlitz zum Beispiel. Sie bringen gern Futter vorbei. Anfang Januar geben sie „Strolch“ – einem kleinen Kater – ein neues Zuhause, sind also öfter Besucher vor Ort. „Die Sache mit den Steinen finden wir ziemlich schäbig“, sagen sie. Denn auch für die Ehrenamtler, die Tierheimhunde zum Gassigehen abholen, gibt es nun keine Parkmöglichkeit mehr. Zwar hat das Heim auf dem eigenen Gelände eine kleine Wendeschleife für Fahrzeuge geschaffen. Da jedoch selbst die Zufahrt dem Stadtgut gehört, befürchten Tierheimmitarbeiter und Helfer, dass dort das Tor verschlossen und die Zuwegung schlimmstenfalls gar nicht mehr genutzt werden kann. Die Stadt Görlitz verweist darauf: „Besucher des Tierheimes können ,Am Loenschen Gut’ parken.“ Sylvia Otto teilt ebenfalls mit, dass die Befahrung zum Tierheim mit einem Löschfahrzeug überprüft wurde. Allerdings war das bereits im Jahr 2015. Und zu dieser Zeit lagen noch keine Steine im Weg. Ob ein Löschfahrzeug nun überhaupt wenden könnte, ist ungewiss. Es gab noch andere Schwierigkeiten, wie Peter Vater erzählt: Die erst eine Stunde vor Beginn angekündigte Treibjagd auf Wildschweine im Maisfeld des Stadtgutes. Nur wenige Meter vom Tierheim entfernt. Oder die Sache mit der abflusslosen Jauchegrube, die auf dem Stadtgutgelände steht. Zwar möchte Peter Vater den Behälter aus dem Boden holen, weil das der Grundstückseigentümer so verlange. „Das geht aber nur mit technischem Einsatz und nicht per Hand. Technik zu nutzen erlaubt uns das Stadtgut wiederum nicht“, schildert er die verzwickte Situation.

So ganz glücklich scheint mit der derzeitigen Lage niemand zu sein. Zumal die Stadt auf ihr Tierheim angewiesen ist. Denn wohin sonst hätten die Schildkröten, die auf der Landeskrone und im Stadtpark in diesem Jahr gefunden wurden, sonst hingebracht werden können? Oder die 75 Hunde, die 150 Katzen und mehr als 20 Kleintiere – allein 2016? Auch die Vermittlungsrate kann sich sehen lassen: Rund 80 Prozent der Schützlinge fanden entweder ihre Eigentümer, denen sie ausgebüxt waren, wieder. Oder sie wurden von Tierfreunden adoptiert. Die Stadt, bestätigt Sprecherin Sylvia Otto, möchte die Arbeit des Tierheims weiterhin unterstützen. Einen neuen Standort wird es dabei kurzfristig nicht geben. Dazu fehlt Geld.

Info: Wer den Tierheimschützlingen helfen möchte, findet auf der Internetseite ausführliche Informationen. Über Weihnachten und Neujahr werden keine Tiere vermittelt.

http://www.tierheim-krambambuli-goerlitz.de/

