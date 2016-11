Fünf Gesuchte festgenommen Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende mehrere gesuchte Kriminelle gestoppt. Ins Gefängnis ging es aber nur für einen.

Berggießhübel Ein 23-jähriger Bosnier und ein 38-jähriger Rumäne und ein 47-jähriger Tscheche wurden von der Bundespolizei bereits am Freitag festgenommen. Der Bosnier und Rumäne konnten ihre Reise aber kurze Zeit später fortsetzen, nachdem sie die vom Gericht geforderten Geldstrafen beglichen hatten. Gesucht wurden die beiden Männer wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl. Anders sah es für den 47-jährigen Tschechen aus. Für ihn ging es auf direkten Weg in die Justizvollzugsanstalt. Der 47-jährige wurde bereits im Jahr 2013 durch das Amtsgericht Gera wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.670 Euro verurteilt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, verbüßt er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen in der JVA Dresden.

Am Samstag stellten die Beamten bei ihren Kontrollen auf der Bundesautobahn 17 erneut zwei gesuchte Personen fest. Ein 25-jähriger Rumäne und eine 29-jährige Rumänin, welche beide wegen Diebstahls gesucht wurden, konnten jedoch ihre Reise fortsetzen, nachdem sie die geforderten Geldstrafen beglichen hatten.

