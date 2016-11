Fünf Fakten über den Klimawandel in Sachsen

Die Dekade von 2001 bis 2010 war in Sachsen die wärmste seit 1881. Selbiges gilt für Deutschland und global. Von 1961 bis 2010 ist die Jahresmitteltemperatur in Sachsen kontinuierlich gestiegen – um rund ein Grad. Das zeigen die Daten deutscher und tschechischer Wetterstationen.

Mehr Sommertage pro Jahr

Als Sommertage gelten die Tage im Jahr, an denen eine Maximaltemperatur von mehr als 25 Grad gemessen wird. Durch die kontinuierliche Erwärmung stieg die Anzahl der Sommertage vor allem außerhalb der Mittelgebirge. Zwischen 1961 und 1990 waren es noch 28, zwischen 1981 und 2010 schon 35. Auch die Sonnenscheindauer in Sachsen hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen.