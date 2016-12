Fünf Fahrradleichen am Bahnhof Neustadt Seit Oktober sind Mitarbeiter im Ortsamt Neustadt für die Schrotträder zuständig. Sie können öfter vor Ort sein.

Am Bahnhof Neustadt ist es für Radfahrer sehr schwer, einen „Parkplatz“ zu finden. © Archivbild/Robert Michael

Sie sind vielen ein Dorn im Auge: Fahrräder, die offensichtlich nicht mehr benutzbar und trotzdem auf den öffentlichen Wegen angeschlossen sind. Fünf dieser Fahrradleichen gibt es derzeit am Bahnhof Neustadt. Das haben Mitarbeiter im Ortsamt Neustadt ermittelt. Seit Oktober sind sie für die Schrotträder zuständig. Denn bislang blieb für diese Aufgabe kaum Zeit. Lediglich zweimal im Jahr wurden sie vom Straßen- und Tiefbauamt entfernt. Die Mitarbeiter aus dem Ortsamt können nun öfter vor Ort sein.

Dabei ist es meist schwer zu ermitteln, ab wann ein Rad tatsächlich vom Besitzer aufgegeben wurde. Das sei eine Gratwanderung, sagt Ortsamtsleiter André Barth. Nur wenn die Eigentumsaufgabe klar erkennbar ist, zum Beispiel bereits Unkraut am Rad wuchert, können die Mitarbeiter dieses entfernen. Mit einem roten Aufkleber signalisieren sie das Vorhaben. Dann sind noch bis zu vier Wochen Zeit, bis das Rad verschwindet. Bei den fünf Rädern soll das nun so weit sein. Weitere 20 Fahrräder stehen schon länger an ein und derselben Stelle vor dem Bahnhof. Dort ist aber noch nicht geklärt, ob sie wirklich von den Besitzern nicht mehr gewollt sind. Die alten Räder werden entweder entsorgt oder in gemeinnützigen Werkstätten aufgearbeitet und günstig verkauft. (SZ/acs, sag)

