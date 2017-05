Fünf Einkaufssontage geplant Bad Gottleuba-Berggießhübel hat sich auf fünf verkaufsoffene Sonntage festgelegt.

Bad Gottleuba- Berggießhübel. Die verkaufsoffenen Sonntage in Bad Gottleuba-Berggießhübel stehen fest. Die Termine teilte Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) zur letzten Stadtratssitzung mit. An allen genannten Terminen dürfen alle Verkaufsstellen der Stadt von 12 bis 18 Uhr öffnen.

Das erste Mal in diesem Jahr dürfen Geschäfte am kommenden Sonntag ihre Kunden begrüßen, wenn in Berggießhübel das traditionelle Hauptstraßenfest gefeiert wird. Weiter geht es dann zur Einkaufsnacht am 29. Oktober. Und auch am zweiten Advent haben die Geschäfte im Ortsteil zusätzlich geöffnet. In Bad Gottleuba können Geschäfte zum Marktsommer am 20. August ihre Türen öffnen und am dritten Advent zum Lichtelfest. (kk)

zur Startseite