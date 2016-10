Fünf Demonstrationen gegen Pegida Bereits am Sonntag wird es eng in der Innenstadt. Die Polizei ruft auf, friedlich zu bleiben.

Wenn Pegida sich am Sonntag um 12 Uhr auf dem Theaterplatz versammelt, sind die Gegner teilweise bereits unterwegs: Gleich fünf Gegenveranstaltungen sind zum zweiten Jahrestag der rechten Bewegung angemeldet. Polizeipräsident Horst Kretzschmar versucht, Eskalationen zu vermeiden und erklärt, dass der Einsatz von Tausenden Polizisten notwendig sei, damit alle ihr Grundrecht ausüben können: „Das hohe Gut der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sollte dabei nicht nur friedlich, wie es das Gesetz vorschreibt, sondern auch mit Anstand und Respekt ausgeübt werden. Pöbeleien und Pfeifkonzerte sind aus meiner Sicht dafür völlig ungeeignet.“

Die Pegida-Frontleute erwarten 10 000 Teilnehmer. Den größten Widerstand dürfte Pegida unter dem Motto: „Aufstand der Anständigen“ erwarten. Rund 2 000 Demonstranten sind ebenfalls um 12 Uhr für den Theaterplatz angemeldet. Wegen der örtlichen Überschneidung müssen die Anmelder mit einer Absage rechnen. Nach SZ-Informationen sollen sie auf den Neumarkt ausweichen. Rund 100 Teilnehmer werden bereits um 10.30 Uhr am Wiener Platz erwartet. Dort ist eine Demo über die Budapester Straße und den Postplatz bis zur Sophienstraße geplant. Um 11 Uhr trifft sich der Studentenrat der HTW am Friedrich-List-Platz und zieht ebenfalls in die Innenstadt, endet am Taschenberg.

Zudem sind noch die Aktionen „Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland – Skaten gegen Rechts!“ und „Nationalismus raus aus den Köpfen“ angemeldet, die ebenfalls in der Innenstadt enden und offenbar – wie die anderen Demos auch – Protest in Sicht- und Hörweite von Pegida planen. Kim Schubert von der Gruppe „Nope“, die am Theaterplatz die Gegendemo angemeldet hat: „Dresden ist zum Chiffre für völkischen Nationalismus geworden, und die Stadt hat zwei Jahre lang keine Antworten gefunden.“

Gut möglich, dass es kurzfristige Änderungen gibt oder Gerichte über Demonstrationsorte entscheiden müssen, weil gegen die Entscheidungen des Ordnungsamtes vorgegangen wird. Beim ersten Jahrestag von Pegida ist es zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen Pegida, Gegnern und der Polizei gekommen. (SZ/awe)

