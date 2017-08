Fünf Bands rocken in Neusalza-Spremberg Beim „Grenz Rodeo Open Air“ am Freitag geht es danach noch mit einer Aftershow durch die Nacht.

Neusalza-Spremberg/Region. Rodeo an der deutsch-tschechischen Grenze. Das gab es bisher wohl eher selten. Und wenn am Sonnabend das „Grenz Rodeo Open Air“ auf dem Pferdehof an den Schmiedesteinen in Neusalza-Spremberg steigt, wird sich daran auch nichts ändern. Denn die Veranstaltung läuft zwar auf einem Reitplatz, doch statt Reiter in den Sattel steigen Bands auf die Bühne und rocken die Region.

Fünf Formationen hat sich der Verein Kulturbruch eingeladen. Darunter ist die Band Johnny Wolga, die auch schon mal eine Hüpfburg für ihr Showprogramm nutzt und Punkrock bietet. Auch am Start sind die Punkrocker von Pöbel und Gesocks, einer Kultband aus dem Ruhrpott, die es schon seit 1977 gibt. Als „persönliche Information“ geben sie im Internet folgendes Statement ab: „Alle sollen es wissen: Wir werden uns nie verpissen. Alle sollen es sehen: Wir werden immer torkelnd stehen.“

Nach dem Konzertteil, der einen breiten Mix von Ska, Punkrock, Oi, Rock ’n’ Roll bis Rockabilly, Psychobilly, Rock, Reggae und Folk zu bieten hat, gibt es eine Aftershow. Mista Chaos und Toni Magenta bedienen den Plattenteller. Wer mag, kann vor Ort zelten. Verhungern und verdursten muss niemand. Neben belegten Brötchen, Pommes, Wienern und Bockwurst steht auch eine Auswahl an vegetarischen und veganen Leckereien bereit, teilen die Veranstalter mit. Einlass ist um 19 Uhr, eine Dreiviertelstunde später soll es losgehen.

