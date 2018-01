Fünf Autos aufgebrochen

Autoscheiben eingeschlagen

Bad Schandau. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in fünf Autos auf einem Parkplatz an der B172 in Schmilka eingebrochen. Im Gros der Fälle zerschlugen die Täter eine Seitenscheibe der Fahrzeuge. Aus den Autos wurden unter anderem zwei Navigationsgeräte sowie eine Sonnenbrille gestohlen. Der Gesamtschaden summiert sich auf deutlich mehr als 4000 Euro.