Fünf Asylheime weniger bis Ende 2018 Weil immer weniger Geflüchtete kommen, reagiert der Landkreis und will Kapazitäten abbauen. Das spart viel Geld.

© Symbolbild: dpa

Angesichts stetig sinkender Asylbewerberzahlen will die Kreisverwaltung bis zum Jahresende weitere Einrichtungen schließen. Neben dem Spreehotel Mitte Juli möchte das Landratsamt Ende November auch die Unterkunft an der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda dichtmachen. In beiden Einrichtungen laufen die Verträge mit den Betreibern aus. Aktuell kommen kaum noch neue Flüchtlinge in den Landkreis. Im Gegenzug verlassen immer mehr Bewerber die Region oder müssen sich als anerkannte Geflüchtete eine eigene Wohnung suchen. Entsprechend geringer wird der Bedarf in den Asylbewerberheimen.

Aktuell hält die Kreisverwaltung rund 2 500 Plätze vor – tatsächlich belegt sind allerdings nur 1 750. Somit werden faktisch schon jetzt fast 7 00 Plätze nicht mehr benötigt. Allerdings wird im Moment noch etwa die Hälfte der Plätze von Menschen genutzt, die zwar anerkannt sind, aber noch keine eigene Wohnung gefunden haben. Nach einer gegenwärtigen Prognose würde die Zahl der freien Plätze bis zum Jahresende auf 1 200 Plätze steigen. „Wir sind gezwungen zu handeln, sonst müssen wir bis zum Ende des Jahres etwa 700 000 Euro für nicht belegte Plätze zahlen, die wir im Ansatz nicht benötigen“, erklärt Udo Witschas (CDU), erster Beigeordneter im Landratsamt und zuständig fürs Thema Asyl.

Zwar werden die Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern durch den Freistaat übernommen. Für die Aufwendungen für vorgehaltene, aber nicht benutzte Plätze muss der Landkreis allein gerade stehen. Deshalb hatte die Verwaltung bereits zahlreiche Asylunterkünfte dichtgemacht oder bereits auf den Weg gebrachte Projekte wieder gestoppt. Laut Udo Witschas gebe es nur zwei Landkreise in Sachsen, deren Haushalte nicht durch Überkapazitäten belastet werden. Dazu zähle auch der Landkreis Bautzen. Der Beigeordnete wertet das als Ergebnis des vorausschauenden Wirtschaftens seines Hauses.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verzeichnet in Deutschland einen Rückgang der Erstanträge um 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hält der Trend an, wird der Landkreis die Kapazitäten weiter herunterfahren. Verträge mit Betreibern von Asylunterkünften werden grundsätzlich nicht mehr verlängert, heißt es aus dem Landratsamt. 2018 enden Verträge für drei weitere Einrichtungen: Neukirch im April, Rossendorf im Juli sowie das Heim an der Thomas-Müntzer-Straße in Hoyerswerda im Oktober.

zur Startseite