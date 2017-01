Führungswechsel beim Bauhof Sven Ganze (46) hat sich am Dienstag verabschiedet. Sein Nachfolger startet im Frühling in Bischofswerda.

Sven Ganze sagt als Bauhofleiter in Bischofswerda „Tschüss“. © Wolfgang Schmidt

Bischofswerdas Bauhofleiter Sven Ganze (46) hat sich am Dienstag verabschiedet. Er verlässt Stadtverwaltung und öffentlichen Dienst freiwillig. Ende des Jahres hatte er gekündigt. Bereits am Mittwoch startet der Großdrebnitzer in einen neuen Job. Sven Ganze hat fünf Jahre bei der Stadt Bischofswerda gearbeitet. Als er 2012 kam, löste er Bauhofleiter Frank Bär ab, der damals in den Ruhestand ging.

Nachfolger von Sven Ganze wird René Wilhelm. Er stammt aus der Region, arbeitet aber seit 17 Jahren fern der Heimat. Der Neue ist ausgebildeter Straßenbauer. Für den Wechsel nach Bischofswerda gibt er seinen Job im Baureferat München auf. Er startet hier am 1. April. Bis dahin führen jetzt die langjährigen Bauhofmitarbeiter Hartmut Kühn und Steffen Samsa den Bauhof, teilte die Verwaltung mit. (SZ/ass)

