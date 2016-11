Artikelempfehlung

Führungswechsel in Freiberger Kliniken

Die Vereinigte Gesundheitseinrichtung Mittelsachsen gGmbH erhält zum 1. Januar 2017 mit Stefan Todtwalusch einen neuen Geschäftsführer. Er löst Gunter John ab, der in Ruhestand geht. Die Belegschaft wurde heute über die Entscheidung der Gesellschafterversammlung informiert. 21 Jahre leitete John sehr erfolgreich das Freiberger Krankenhaus und später die Vereinigten Gesundheitseinrichtungen. Unter anderem wurde unter seiner Führung der Klinikneubau umgesetzt. Weitere wichtige Punkte sind die Gründung der Servicegesellschaften oder des Palliativbereichs 2015. „Dank dieser und weiterer Entwicklungsschritte kann das Kreiskrankenhaus den Patientinnen mittlerweile eine sanierte und zeitgemäße Bausubstanz und eine medizintechnische Ausstattung auf dem neuesten Stand bieten“, so der Aufsichtsratsvorsitzende und Landrat Matthias Damm. Gunter John habe das Krankenhaus und die ambulanten Strukturen in Mittelsachsen stets mit fundiertem Fachwissen, Engagement und seiner großen Persönlichkeit etabliert und weiterentwickelt. Bis zum Sommer wird er weiter beratend zur Verfügung stehen. Stefan Todtwalusch war in den letzten 16 Jahren in leitenden Funktionen tätig. Seit 2010 arbeitet er als Geschäftsführer am Herzzentrum Dresden. „Er hat dort verschiedene strukturelle und bauliche Projekte erfolgreich umgesetzt und Herausforderungen, wie den Weiterbetrieb trotz des Hochwasser 2013 gemanagt. Wir sind sehr erfreut, dass wir den erfahrenen Geschäftsführer Stefan Todtwalusch für den Standort gewinnen konnten“, so Dr. Jens Schick, Vorstandsmitglied bei der Sana Kliniken AG. „Er übernimmt ein gut strukturiertes Unternehmen, was sich neuen Herausforderungen stellt und wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam zu gehen und auf die damit verbundene sehr enge Zusammenarbeit“, erklärt Matthias Damm. Mit Aufnahme seiner Tätigkeit wird sich Stefan Todtwalusch ausführlich der Presse vorstellen.(DA)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/fuehrungswechsel-in-freiberger-kliniken-3550328.html