Führungswechsel in Canitz Andreas Gersten löst Ronald Kühne in der Fußballabteilung ab. Der war einst Mitbegründer der Riesaer Fußballakademie.

Ronald Kühne (links) präsentierte 2011 die SG Canitz bei der Gründung der Riesaer Fußballakademie, gemeinsam mit Ron Bößneck und Thomas Kupper. Zu Jahresbeginn hat Kühne den Abteilungsvorsitz in Canitz abgegeben. © SZ-Archiv/Schröter

Es ist ein bisschen mehr als fünf Jahre her, da Ronald Kühne mit einer spektakulären Aktion im Rampenlicht stand. Am 21. Dezember 2011 präsentierte der Fußball-Abteilungsleiter der SG Canitz gemeinsam mit Ron Bößneck (Stahl Riesa) und Thomas Kupper (SC Riesa) die Idee der Gründung der Riesaer Fußballakademie. Zwar trennten sich die Canitzer schon im Jahr darauf von der Initiative. Doch im Fußballsport des Landkreises spielten die Rand-Riesaer fast immer an der Spitze mit. „Als Vorstadtmannschaft“, wie Andreas Gersten schmunzelnd bemerkt. Er ist seit Jahresbeginn der neue Abteilungschef der Canitzer Kicker und löst Ronald Kühne ab. Der habe das Amt „aus persönlichen und beruflichen Gründen niedergelegt“, teilte der Verein mit. „Er bleibt uns aber als Schiedsrichter auf jeden Fall erhalten“, so Nachfolger Andreas Gersten. Außerdem hoffe er darauf, dass Ronald Kühne ihm in der Anfangsphase auch noch Tipps und Hinweise zur Führung der Abteilung gibt.

Mit rund 160 aktiven Mitgliedern ist der Fußball der SG Canitz dabei nun wahrlich ein vergleichsweise großes Gebilde. Der neue Chef zählt die Teams auf – und schnell steht fest, dass die SG in jeder Altersklasse mit ihrem Namen vertreten ist. Allerdings sind es zum Teil Spielgemeinschaften, die aus Spielermangel zum Beispiel mit Strehla oder Stahl Riesa gebildet werden mussten. „Wir haben gerade zu Stahl ein sehr gutes Verhältnis“, so Gersten.

Der 44-Jährige, bei dem übrigens auch schon der heutige Wolfsburg-Profi Maximilian Arnold trainierte, ist im regionalen Fußball ein erfahrener Mann. Im Kreisverband Fußball ist er als Staffelleiter sowie als Verantwortlicher für die Kreis-Kinder- und Jugendspiele und die Hallenkreismeisterschaften zuständig. Ob sich diese Dinge mit dem Ehrenamt als Canitzer Fußball-Abteilungsleiter vereinbaren lassen, will er jetzt abwägen. „Ich versuche, das alles unter einen Hut zu bekommen“, so Gersten.

In der laufenden Saison hofft er, dass die Männer der SG Canitz als aktueller Tabellenzweiter auch in der Rückrunde noch ein Wörtchen im Kampf um den Kreismeistertitel mitreden können. „Wir zehren mit dieser Mannschaft sehr von unserer guten Nachwuchsarbeit“, so Gersten. „Das Team ist noch relativ jung.“

