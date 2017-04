Führungswechsel bei Kreissparkasse Reingard Pöhnitzsch geht in den Ruhestand. Ihr Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Umstrukturierung bei der Kreissparkasse: Wie Kati Dugas vom Vertriebsmanagement des Geldinstitutes am Dienstag mitteilte, verlässt die derzeitige Vorstandsvorsitzende Reingard Pöhnitzsch zum 31. Mai die Sparkasse. „Die amtierende Vorstandsvorsitzende wird in den Ruhestand treten“, so Dugas. Ihre Position wird ab 1. Juni Uwe Krahl übernehmen. Am Dienstag wurde diese Personalie vom Verwaltungsrat des Hauses bestätigt. Krahl war bereits in der Vergangenheit Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse. Neu in den Vorstand aufgenommen wird zum 1. Juni Thomas Gogolla. Er ist bislang als Leiter der Abteilung Firmenkunden- und Immobilienfinanzierung tätig. Gogolla wurde in der Vergangenheit bereits zweimal als einer der erfolgreichsten Sparkassenberater in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ausgezeichnet. Für seine Leistungen erhielt er den Vertriebsaward 2007 sowie 2008 des Ostdeutschen Sparkassenverbandes.

Landrat Matthias Damm (CDU) zeigte sich erfreut darüber, dass der Vorstand aus den eigenen Reihen neu besetzt wird. „Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben“, erklärte der Vorsitzende des Verwaltungsrates. (DA/mf)

