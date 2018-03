Führungswechsel bei der SPD Schiebocks Sozialdemokraten wählen außerplanmäßig. Dafür gibt es einen einfachen Grund.

Blumen von der „alten“ an die neue Vorsitzende: Uta Strewe (r.) und Anja Hennersdorf. © privat

Bischofswerda. Einmal quer durch Deutschland: Dr. Uta Strewe, die in den vergangenen drei Jahren den SPD-Ortsverein Bischofswerda und Umgebung geleitet hat, zieht mit ihrer Familie von Burkau nach Schleswig-Holstein. „Die Option hatte sich ergeben und wir haben sie dankend angenommen, auch wenn der Abschied nicht leicht fällt“, erklärte die Mutter von vier Kindern auf der Jahreshauptversammlung in Bischofswerda. Im Januar 2017 war Uta Strewe für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden. Nun machte sich eine Neuwahl erforderlich.

Als neue Vorsitzende des Ortsvereins wurde einstimmig Anja Hennersdorf gewählt. Und das, obwohl sie erst seit Februar dieses Jahres als offizielles Mitglied des Ortsverbandes registriert ist. Neben ihr wurden bislang in diesem Jahr noch sieben weitere neue Mitglieder im Ortsverein aufgenommen. – Anja Hennersdorf ist 41 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem 13-jährigen Sohn in Crostau. Sie ist Rechtsanwältin in Bautzen, spezialisiert auf Familien- und Erbrecht. Außerdem ist sie im Kreisvorstand Bautzen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) tätig. „Ich möchte die sehr gute Arbeit meiner Vorgängerin gern weiterführen, unsere Aktivität besonders in Richtung Oberland aber noch intensivieren“, sagte die neue Vorsitzende.

Der SPD-Ortsverein Bischofswerda und Umgebung, der sich von Großharthau bis nach Cunewalde erstreckt, hat 39 Mitglieder. Drei verlassen ihn zum Monatsende – alles Angehörige der Familie Strewe. Uta Strewe kandidierte im Jahr 2017 im Wahlkreis Bautzen 1 als Direktbewerberin der SPD für den Bundestag. Für sie stimmten 10,8 Prozent der Wähler. In Bischofswerda machte die SPD unter ihrer Führung durch mehrere Aktionen aufmerksam. Sie zielten vor allem auf sichere Schulwege, darunter Tempo 30 vor der Grundschule Süd, sowie Toleranz und eine Willkommenskultur gegenüber Fremden. (SZ)

