Führungswechsel bei der FVG Bei der städtischen Gesellschaft, die unter anderem die Arena betreibt, wird überraschend die Chefetage ausgetauscht.

Riesa. Überraschung kurz vor dem Fest: Bei der städtischen Gesellschaft FVG werden zum Jahreswechsel die wichtigsten Führungspositionen neu besetzt. Das teilt Riesas OB Marco Müller (CDU) in seiner Eigenschaft als Aufsichtsrat-Chef mit. Der Aufsichtsrat habe sich darüber in einer Sitzung am Montag verständigt. Noch am Montagabend erhielten die Stadträte Post in ihren Briefkasten – das Thema soll jetzt kurzfristig auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung. Denn zumindest bei der Besetzung des Geschäftsführer-Postens haben die Stadträte das letzte Wort.

Folgen sie der Empfehlung des Aufsichtsrates, löst Manuela Langer die bisherige FVG-Geschäftsführerin Kathleen Kießling ab. Beim Posten des Prokuristen fällt der Aufsichtsrat allein die Entscheidung – dort soll Christian Geschke ab dem Jahreswechsel Reiner Striegler ersetzen.

Die FVG betreibt in Riesa die Sachsenarena, aber auch die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum, den Tierpark und die Stadthalle Stern. Die Gesellschaft ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Auch aus steuerlichen Gründen ist es nötig, dass ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Geschäftsführer ist. Manuela Langer sei als Referentin des Oberbürgermeisters für diese Aufgabe bestens geeignet und deshalb vom Aufsichtsrat vorgeschlagen worden, teilt das Gremium mit. Christian Geschke soll als Prokurist die Chefin vor allem in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Betriebswirtschaft unterstützen.

Der Wunsch für die Neubesetzung sei von der FVG ausgegangen, sagt der scheidende Prokurist Reiner Striegler auf SZ-Anfrage. „Die Aufgaben haben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen – und der Zeitbedarf hat sich entsprechend erhöht.“ Das sei künftig mit seinen parallel laufenden Tätigkeiten als Chef der Gesellschaft Magnet und der Wohnungsgesellschaft Nünchritz nicht mehr zu vereinbaren. Er brauche den Freiraum, um sich auf Großprojekte wie die Modernisierung der Schwimmhalle und einer Großwohnanlage in Nünchritz zu konzentrieren. Striegler ist neben den genannten Funktionen auch Prokurist bei der Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR).

Kathleen Kießling möchte sich verstärkt ihrer Hauptarbeit als Amtsleiterin widmen: „Hier stehen mit den geplanten Schulsanierungen und dem Umsetzen demografischer Herausforderungen wichtige Aufgaben an.“ Gemeinsam sei man stolz auf die geleistete Arbeit bei der FVG. „Ich freue mich, dass es Herrn Striegler und mir gelungen ist, die Mitarbeiter der ideellen Bereiche Tierpark, Bibliothek und Museum und des kommerziellen Veranstaltungsbereiches wieder zu einem Team zu formen“, sagt die 41-Jährige. Gemeinsam habe man erreicht, dass die FVG mit weitaus geringeren Zuschüssen durch die Stadt auskomme und dabei das Angebot wesentlich weiterentwickelt werden konnte. Dafür gebühre auch allen Mitarbeitern großer Dank.

Aufsichtsratsvorsitzender Marco Müller dankt Kathleen Kießling für die „sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ in den vergangenen sechs Jahren. Der OB wünscht sich Manuela Langer als Nachfolgerin. „Ich kenne sie als hochengagierte Riesaerin – deshalb wäre es aus meiner Sicht eine optimale Nachfolgeregelung.“ Er geht davon aus, dass Manuela Langer von den Stadträten für ihre Arbeit angesehen ist. „Gerade bei dem anstehenden 900-jährigen Stadtjubiläum und der Ausrichtung des Tags der Sachsen ist ein enges Zusammenwirken von Stadtverwaltung und FVG notwendig“, so Müller. Langer habe alle Gespräche im Vorfeld des Tags der Sachsen begleitet und kenne viele Bereiche der FVG aus langer Zusammenarbeit. – Für Christian Geschke als neuen Prokuristen spricht aus Sicht des Aufsichtsrats, dass er in Riesa verwurzelt ist – und sich als Prokurist der Elblandphilharmonie nicht nur mit Kulturveranstaltungen, sondern auch mit Wirtschaftsplänen, Sponsorenverträgen und dem Controlling auskenne. Weil er im Hauptberuf dort weiter Prokurist bleibe, ergäbe sich die Möglichkeit zu einer noch engeren Zusammenarbeit. „Ich sehe da eine große Schnittmenge“, sagt Geschke, den manch Riesaer noch als früheren Rathaus-Kämmerer kennt.

Unter den Stadträten dürften die Beschlüsse des Aufsichtsrats allerdings noch für Debatten sorgen. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Stelle des Geschäftsführers ausgeschrieben wird“, sagt Linken-Fraktionschefin Uta Knebel. Wenn die FVG sich weiterentwickeln solle, dürfe man das Personal nicht immer nur aus den eigenen Reihen rekrutieren.

