Führungswechsel bei B. Braun In Wilsdruff baut das Medizintechnikunternehmen ein neues Werk auf. Dort werden ab 2018 Filter für die Blutwäsche hergestellt.

Auf der Hühndorfer Höhe in Wilsdruff entsteht seit Anfang des Jahres das vierte Werk des Unternehmens B. Braun. © Visualisierung: Büro Neugebauer & Rösch

Wilsdruff. Die sächsische Tochter des Medizintechnikunternehmens B. Braun, das in Wilsdruff einen Standort aufbaut, hat eine neue Leitung. Wie eine Sprecherin mitteilt, übernehmen ab sofort Anton Deißer und Patric Karpowitz die Geschäftsführung. Der Vertrag mit dem bisherigen Geschäftsführer Bertram König wurde in beiderseitigem Einvernehmen gelöst. Anton Deißer ist seit 2003 bei B. Braun tätig und trägt seit 2013 die Verantwortung für die Entwicklung und Produktion der Spüllösungen, Konzentrate und Verbrauchsartikel für die Dialyse. Auf der Hühndorfer Höhe in Wilsdruff entsteht seit Anfang des Jahres das vierte Werk des Unternehmens. Ab kommendem Jahr sollen hier Filterkartuschen gefertigt werden, die bei der Blutwäsche zum Einsatz kommen. Rund 140 Stellen werden in dem Werk geschaffen. Ein weiterer Ausbau ist geplant. B. Braun gehört zu den fünf größten Herstellern von Dialysetechnik weltweit und beschäftigt rund 60 000 Mitarbeiter in 64 Ländern. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 6,47 Milliarden Euro. (hhe)

zur Startseite